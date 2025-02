Domani 19 febbraio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” del sito istituzionale dell’Ente e sul Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “InPA” – indirizzo internet https://www.InPA.gov.it -, verrà pubblicato l’avviso pubblico emesso dal Dirigente del Servizio del Personale Giuseppe Marchitelli per reclutare attraverso mobilità esterna –che dispone il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni – un Dirigente Avvocato-Area Dirigenza, a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato.

Tra i requisiti richiesti, il professionista dovrà essere in servizio come dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni da almeno 12 mesi, e dovrà essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori da almeno tre anni.

Le domande di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito www.inpa.gov.it, ovvero entro le ore 23:59 del 5 marzo prossimo.