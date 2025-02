SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Mercoledì 12 febbraio, la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ha donato alla Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo un’ambulanza proveniente dal parco mezzi dell’Ospedale.

La consegna delle chiavi è avvenuta alla presenza dell’arcivescovo padre Franco Moscone, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e di una nutrita rappresentanza della Confraternita.

Donato Cassano, il governatore, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’operazione.

«Ne faremo buon uso – ha spiegato – e la utilizzeremo, come per gli altri mezzi simili in nostro possesso, per trasporti secondari di infermi con un particolare riguardo alle persone meno abbienti».

La Confraternita di Misericordia di San Giovanni Rotondo è una organizzazione di volontariato nata nei giorni successivi al terremoto del 2009 in Abruzzo.

È composta da 60 volontari, tra cui, medici, infermieri, Oss e autisti soccorritori. Si occupa di assistenza socio sanitaria, trasporto infermi e protezione civile.