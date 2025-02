BRINDISI – Tragedia sulla strada, perde il controllo della moto muore un 22enne. E’ accaduto intorno alle 14.30 al quartiere Casale di Brindisi, in via Primo Longobardo.

Un giovane, Matteo Passante, in sella alla sua moto, una Yamaha 600, ha perso il controllo della due ruote, forse a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia, ed è finito contro una delle colonne che delimitano l’istituto superiore Majorana.

L’impatto è stato violento, la moto è volata a circa 70 metri di distanza finendo la sua corsa contro un’auto in sosta.

Per il ragazzo, purtroppo non c’è stato nulla da fare, il 22enne portato in ospedale dal personale del 118 è deceduto pochi minuti dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Antonio Orefice.

La dinamica, ricostruita anche grazie alla visione di filmati di telecamere presenti in zona, ha visto il ragazzo perdere il controllo della moto, che, secondo la Polizia Locale procedeva a velocità sostenuta.

Il 22enne , disarcionato dal mezzo, perdeva così il casco e andava a sbattere contro la colonna del cancello carrabile dell’istituto “Majorana” mentre la moto continuava la sua corsa fino a impattare un autoveicolo in sosta nei pressi dell’ingresso della Direzione generale della ASL.

La moto , su disposizione del magistrato di turno, Alfredo Manca, è stata posta sotto sequestro mentre la salma dello sfortunato giovane è stata restituita alla famiglia.

Lo riporta brindisioggi.it