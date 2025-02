Elon Musk lancia Grok 3: sfida aperta a OpenAI e DeepSeek

Elon Musk rilancia la competizione nel settore dell’intelligenza artificiale con il debutto di Grok 3, il nuovo chatbot sviluppato dalla sua società xAI, fondata nel luglio 2023. Il magnate ha descritto il modello come “spaventoso e intelligente”, con capacità di calcolo dieci volte superiori rispetto al suo predecessore, rilasciato nell’agosto dello scorso anno.

Durante la presentazione, Musk ha spiegato che Grok 3 è stato addestrato su dati sintetici e utilizza avanzati meccanismi di autocorrezione per ridurre gli errori, noti come allucinazioni. Tra le funzionalità chiave spicca DeepSearch, un sistema che consente al chatbot di cercare informazioni online e analizzare i contenuti di X (ex Twitter), fornendo riassunti pertinenti in base alle domande ricevute.

Inizialmente, Grok 3 sarà accessibile agli abbonati di X e successivamente reso disponibile a un pubblico più ampio. Il lancio si inserisce in una competizione sempre più serrata, con aziende e Paesi che puntano a sviluppare soluzioni più avanzate ed economiche. Tra i principali rivali c’è la startup cinese DeepSeek, che ha recentemente scosso il settore con il lancio di R1, un chatbot a basso costo che sfida il predominio statunitense nell’AI.

Con Grok 3, Musk si scontra direttamente con OpenAI e il suo ChatGPT, alimentando la rivalità con Sam Altman, un tempo collaboratore e oggi avversario. Il confronto si è inasprito dopo che il consiglio di amministrazione di OpenAI ha respinto un’offerta da quasi 100 miliardi di dollari, guidata dallo stesso Musk, per acquisire la società.

Lo riporta TGCOM24.