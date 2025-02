In riferimento alle errate informazioni diffuse circa la mancata ammissione a finanziamento del comune di Foggia relativamente all’Avviso della Regione Puglia per la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali, si precisa che le dovute spiegazioni sono già state fornite dall’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 14 febbraio scorso. In tale sede è stato chiarito che la proposta progettuale è stata immediatamente ripresentata tempo addietro con le necessarie integrazioni e in conformità ai requisiti richiesti.

Pertanto, le recenti notizie e alcune dichiarazioni riconducibili a rappresentanti della minoranza giungono in ritardo rispetto agli sviluppi già intercorsi e rischiano di generare confusione su un procedimento che è stato opportunamente corretto e rimesso in valutazione.

Il progetto, del valore complessivo di 750mila euro, prevede la realizzazione di un percorso ciclabile sul tratto di via Gioberti-Tratturo Castelluccio fino all’innesto con la pista ciclabile dell’Orbitale.

In una prima fase, la proposta era stata dichiarata inammissibile per motivi formali, legati alla mancata produzione separata di due relazioni specifiche. Tuttavia, i contenuti delle relazioni non trasmesse erano presenti all’interno della relazione generale di progetto. In seguito alla mancata ammissione formale, il progetto è stato aggiornato e ritrasmesso alla Regione nel rispetto dei termini della candidatura. Solo successivamente a quest’ultima trasmissione, è intervenuta una proroga dei termini di presentazione delle istanze fino al 10 aprile, che permette di assicurare una più ampia partecipazione da parte di tutti i Comuni pugliesi.

Il Comune di Foggia ha operato in costante confronto con la Regione Puglia per garantire il corretto ripristino della candidatura.

Ora il progetto sarà valutato nell’ambito delle candidature pervenute e, sulla base dei punteggi assegnati, la Regione Puglia determinerà la sua eventuale ammissibilità al finanziamento.