Il cantante sanseverese Alessio Accadia, in arte Axel, apre il concerto dei Nomadi

Axel (Alessio Accadia) è un cantante emergente nato il 25 luglio 1998 a Foggia e cresciuto a San Severo, sviluppando diverse passioni strettamente collegate alle proprie radici, tra cui la rinomata e tradizionale arte pirica.

L’artista, sin dalla sua adolescenza, ha instaurato un legame viscerale con il mondo della musica, inizialmente approcciandosi allo studio di alcuni strumenti, quali pianoforte e batteria, per poi confluire tutte le sue risorse esclusivamente nel canto, disciplina che lo vede coinvolto da circa dieci anni tramite la preziosa guida di Tina de Luca, insegnante soprano diplomata in canto lirico presso il “Conservatorio Umberto Giordano” di Foggia.

Il giovane ventiseienne, nel mese di settembre 2024, ha partecipato al XX° Festival di Torremaggiore – “Premio Augusto Daolio”, aggiudicandosi il primo posto che fungerà da importante trampolino di lancio per consentirgli di aprire a Novellara (RE) il Concerto dei “Nomadi”, una delle band più longeve al mondo con sessanta anni di attività e autori di famosi successi, come l’intramontabile “Io Vagabondo (che non sono altro)”.

Nel corso degli ultimi anni, Axel ha preso parte a molteplici contest canori che si sono tenuti sia all’interno del territorio circostante, sia in quello nazionale, giungendo persino a ricoprire il ruolo di Presidente di Giuria “Emergenti” durante il “Musin…Voice Talent Kids 2024”, svoltosi il 1° dicembre presso l’Istituto Comprensivo Sacco e Vanzetti – Torremaggiore (FG).

