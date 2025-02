Il futuro del Foggia: tra incertezze e possibili scenari

Mancano undici turni alla fine della stagione regolare, e la vittoria nel derby con il Taranto ha portato il Foggia in una posizione di classifica decisamente più tranquilla, allontanando la zona pericolosa e mantenendo ancora viva la speranza di un posto nei playoff, distante solo tre punti. Tuttavia, il futuro della squadra dipenderà molto dalla forza del gruppo e dalla volontà della proprietà di impegnarsi fino in fondo in un campionato che ha deluso le aspettative iniziali.

Ciò che preoccupa maggiormente il popolo rossonero e l’ambiente calcistico cittadino è il destino della proprietà e le possibili evoluzioni in caso di vendita del club. In questo periodo delicato, il Presidente Nicola Canonico rimane in silenzio, disertando anche lo stadio, mentre cresce la contestazione e l’invito delle curve a “andare via”. Questo ha ulteriormente incrinato i rapporti tra il presidente e la tifoseria, creando l’incertezza su quale sarà la prossima mossa dell’imprenditore barese.

La grande domanda che emerge è se il Foggia continuerà sotto la gestione attuale o se ci saranno tentativi concreti di vendita del club. Se l’eventuale trattativa non dovesse arrivare a buon fine, è possibile che la proprietà decida di continuare con un progetto di ridimensionamento, sempre in attesa di offerte concrete e serie. Tuttavia, chi desidera acquisire il Foggia dovrebbe avviare i colloqui ora e non aspettare la fine della stagione, al fine di evitare le corse contro il tempo per la prossima iscrizione al campionato.

Questo campionato sta dimostrando che la vittoria dipende soprattutto da una programmazione accurata e scelte intelligenti, come nel caso del Cerignola, che ha ottenuto risultati positivi pur non spendendo somme eccessive. Ci si chiede quindi se esistano imprenditori, locali o anche esterni alla regione, disposti a investire nel Foggia e costruire un progetto solido per il futuro del calcio in città.

Le istituzioni locali iniziano a preoccuparsi del futuro del Foggia, dato che la situazione sta diventando sempre più incerta. Solo con una decisione chiara e rapida sarà possibile pianificare una stagione futura serena, evitando scenari di stallo e rischi per il futuro calcistico della città.

