Manfredonia si prepara a una nuova seduta del Consiglio Comunale, convocata per il prossimo 3 marzo 2025 alle ore 9:00 presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico. La riunione, in sessione ordinaria, tratterà temi di grande rilievo per l’amministrazione cittadina e per i cittadini, con un ordine del giorno ricco di punti fondamentali per la gestione del bilancio comunale e la fiscalità locale.

La convocazione è avvenuta nel rispetto dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale, facendo riferimento agli articoli 12 e 21 dello Statuto e agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 39 del regolamento vigente. Sono invitati a partecipare il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori e, per conoscenza, il Prefetto, il Dirigente della Pubblica Sicurezza, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comando di Polizia Locale e i Dirigenti comunali.

I punti all’ordine del giorno

L’assemblea si aprirà con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 24 e 29 gennaio 2025, secondo quanto stabilito dall’articolo 65 del Regolamento del Consiglio Comunale. Successivamente, si passerà all’esame e alla conferma dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per il 2025, una misura fondamentale per la fiscalità locale.

Altro tema rilevante sarà l’approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2025. Questa decisione influenzerà direttamente il prelievo fiscale sui possessori di immobili e rappresenta una delle principali fonti di entrata per il Comune. A seguire, si discuterà l’aggiornamento delle tariffe della TARI 2025, basato sul Piano Economico Finanziario 2024/2025 validato da AGER Puglia con Determinazione del Direttore Generale n. 314 del 20 giugno 2024. Sarà inoltre affrontata la questione del differimento dei termini di pagamento della tassa sui rifiuti, con l’intento di agevolare i contribuenti.

Un altro punto chiave sarà l’aggiornamento e l’adeguamento degli oneri concessori, una misura che potrebbe incidere sugli investimenti e sulle concessioni edilizie nel territorio comunale. Successivamente, si discuterà la determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei fabbricati destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie, in conformità all’articolo 172, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000.

La seduta proseguirà con la determinazione dei valori indicativi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2025, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta IUC. Infine, il Consiglio Comunale esaminerà e approverà la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) per il triennio 2025-2027, insieme al Bilancio di Previsione per il medesimo periodo, strumenti essenziali per la pianificazione economica e finanziaria dell’ente.

Trasparenza e partecipazione

I cittadini interessati a consultare i testi e gli allegati delle proposte di deliberazione inserite nell’ordine del giorno possono farlo accedendo al portale online del Comune di Manfredonia, al seguente link: https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/listaservizi.aspx?U=3&S=5005.

La convocazione del Consiglio Comunale rappresenta un momento cruciale per il confronto politico e amministrativo, con decisioni che avranno un impatto significativo sul futuro della città. I lavori saranno aperti alla partecipazione della cittadinanza, a testimonianza dell’importanza della trasparenza nelle scelte di governo locale.