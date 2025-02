La ASL Foggia potenzia il personale medico del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia con l’intento di rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio e rispondere con maggiore efficacia ed efficienza alle esigenze della popolazione.

In considerazione della criticità collegata alla carenza e al turn over dei medici, la Direzione chiederà ai neoassunti la disponibilità, al di là della sede inizialmente assegnata, ad operare anche in altri servizi aziendali qualora si presentasse la necessità.

Questo approccio flessibile e dedicato rispecchia la visione aziendale che pone al centro il benessere del cittadino, assicurando che ogni individuo possa ricevere cure tempestive e adeguate su tutto il territorio provinciale.

“Oggi promuovere una cultura basata sulla collaborazione e sull’adattabilità – dichiara il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri – è fondamentale e strategico per rispondere efficacemente alle sfide che dobbiamo affrontare. L’assunzione di questi nuovi medici rappresenta un passo significativo verso un sistema sanitario più reattivo e centrato sul paziente, garantendo che le nostre risorse siano allocate in modo ottimale per soddisfare le esigenze della comunità“.

I nuovi medici

SPDC

Dal 16 febbraio, presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) diretto da Savino Dimalta, sono in servizio tre nuovi medici in formazione specialistica.

Un passo significativo verso il potenziamento dei servizi di salute mentale offerti alla comunità per un’attenzione ancora più personalizzata e tempestiva ai pazienti.

L’incremento del personale non solo migliorerà la capacità di risposta del presidio ospedaliero ai bisogni dei cittadini, ma permetterà anche lo sviluppo di nuovi percorsi terapeutici.

Nefrologia e Dialisi

Due nefrologi si aggregheranno all’unità operativa di Nefrologia e Dialisi di Cerignola-Manfredonia-Accadia diretta da Angelo Specchio per potenziare la gestione delle patologie renali acute e croniche e l’assistenza ai pazienti che necessitano di dialisi.

L’incremento di personale medico consentirà anche di garantire il Servizio di Emodialisi non solo ad utenti della provincia, ma anche a pazienti provenienti da altri territori che si trovano a soggiornare temporaneamente in provincia di Foggia, soprattutto in vista della stagione estiva.

Cardiologia

A supporto dell’unità operativa di Cardiologia guidata da Vincenzo Raddato sono stati assunti due nuovi cardiologi che prenderanno servizio il prossimo 1 marzo, in turn over con altri due professionisti.

I due medici contribuiranno a innovare e migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da patologie cardiache che si rivolgono al “San Camillo de Lellis”.

Anestesia e Rianimazione

È in corso la riorganizzazione dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione. Da giugno 2024 è in servizio un nuovo professionista e, da pochi giorni, anche il dott. Raffaele Santamaria, ex direttore dell’unità operativa in quiescenza, ha messo a disposizione del reparto la propria esperienza e professionalità.

È in via di espletamento, inoltre, la procedura di avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura Complessa: il prossimo 20 febbraio l’ufficio concorsi aziendale effettuerà il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice.