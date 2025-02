Si è svolta il 13 febbraio 2025 a Manfredonia l’assemblea dei soci dell’Organizzazione di Produttori del Sud Adriatico (OP), un incontro importante per discutere le richieste avanzate dal Comitato Scientifico Europeo in merito al Piano di Gestione per la Pesca del Rossetto. Questo piano era stato già presentato dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari alla Comunità Europea nel luglio del 2024.

All’assemblea, oltre ai soci dell’OP, hanno partecipato anche i rappresentanti delle principali Associazioni di categoria: AGO Agrital, guidata dal Presidente Regionale Pasquale Pappalardo, e UNCI Agroalimentare, rappresentata dai referenti regionali Donato Fanizza e Lelio De Laurentiis. L’OP fa parte di quest’ultima associazione, creando una rete di supporto e collaborazione tra i vari attori del settore.

Un punto cruciale della riunione è stato l’accento posto sulla necessità di fornire ulteriori dati richiesti dal Comitato Scientifico Europeo, in particolare riguardo alle catture di rossetto, che non risultano allineate con quelle di altre marinerie autorizzate. Tali informazioni sono essenziali per l’approvazione definitiva del piano. Per ottenere questi dati, si è deciso di avviare una fase di sperimentazione, come già illustrato dal Presidente del CIRSPE, Gilberto Ferrari, in un incontro del 3 febbraio 2025, svoltosi presso il mercato ittico di Manfredonia, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto e dei sindacati di categoria.

In chiusura dell’assemblea, i soci dell’OP hanno espresso la propria approvazione per proseguire con la sperimentazione e hanno deciso di comunicare urgentemente tale decisione sia al CIRSPE, che al Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, affinché il processo possa avanzare senza ulteriori intoppi.

L’incontro è stato fondamentale per raccogliere e condividere le informazioni necessarie a proseguire con il piano di gestione della pesca del rossetto, un passo significativo per il settore ittico della regione, che continua a lottare per una gestione sostenibile delle risorse marine.