Pioggia di critiche all’amministrazione La Marca: polemiche sulla sosta a pagamento

Nuove polemiche investono l’amministrazione comunale guidata dal sindaco La Marca.

Questa volta al centro della discussione c’è la soppressione della cosiddetta tolleranza di quindici minuti per la sosta nei parcheggi a pagamento.

La decisione ha scatenato l’indignazione dei consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, che accusano la giunta di voler fare cassa a discapito dei cittadini e di addossare ingiustamente le responsabilità al governo centrale.

I consiglieri hanno infatti contestato duramente la narrazione proposta dall’amministrazione, secondo cui la rimozione del periodo di tolleranza sarebbe una conseguenza della nuova normativa nazionale. “Nulla di più falso! – dichiarano Rinaldi, Di Bari e Galli – La legge nazionale non incide minimamente sulle eventuali tolleranze stabilite dalle singole amministrazioni, né su quelle previste nei contratti con gli operatori privati incaricati della gestione della sosta a pagamento. Anzi, il legislatore ha introdotto una norma di maggiore tutela per gli automobilisti: se si eccede del 10% il tempo per cui è già stata corrisposta la tariffa, non è prevista alcuna sanzione.”

La decisione del Comune di eliminare i quindici minuti di tolleranza viene quindi letta dai consiglieri di Forza Italia come una mera strategia per incrementare le entrate comunali, colpendo direttamente i cittadini. “Dovete essere sinceri con la cittadinanza – proseguono i consiglieri – e ammettere che volete fare cassa sulla pelle della comunità. Questa non è una scelta obbligata dalla legge, ma una decisione politica che penalizza gli automobilisti.”

Le accuse non si fermano alla gestione della sosta a pagamento. I consiglieri azzurri denunciano anche il recente aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, come ulteriore prova di una politica fiscale vessatoria da parte dell’amministrazione La Marca. “Dopo la stangata sulla sosta, arriva anche l’aumento della Tari. I cittadini si trovano costretti a pagare di più senza ricevere in cambio un miglioramento dei servizi. È una gestione miope e dannosa, che pesa sulle famiglie e sulle attività commerciali.”

La vicenda ha già suscitato un forte dibattito tra i cittadini, molti dei quali esprimono preoccupazione per l’impatto economico di queste scelte. Nel frattempo, Forza Italia promette battaglia in consiglio comunale per difendere i diritti della comunità e contrastare quelli che definiscono “provvedimenti ingiustificati e vessatori”. “Lo ribadiamo con forza: questa amministrazione è un bluff!”, concludono Rinaldi, Di Bari e Galli.