FOGGIA – “La giunta Regionale Pugliese ha deliberato un aumento pari al 60% della retta a carico dei familiari degli anziani non autosufficienti ricoverati nelle Strutture, ovvero dalle €.900,00, ora si paga €.1.500,00.

Inoltre è stato Deliberato la che le famiglie dovranno provvedere al pagamento della quota di compartecipazione.

Chiedo di Poter intervenire in modo da tutelare le persone fragili e le famiglie tutte.

L’aumento dei costi ha messo in gravi difficoltà queste persone e le loro famiglie, che necessitano di cure, sostegno e continua assistenza.

Un’emergenza costi che colpisce soggetti svantaggiati.

Un peso difficile da sopportare.

La priorità sono le persone FRAGILI, questa situazione grava ahimè da diversi anni su intere Famiglie e coinvolge pensioni di persone FRAGILI.

I costi sono INSOSTENIBILI.

Nonostante le recentissime pronunce di Tar e del Consiglio di Stato che hanno condannato la Regione Puglia sia per il mancato adeguamento dei fabbisogni, sia per il mancato adeguamento delle tariffe per le Rsa che eseguono prestazioni “estensive”.

Chiedo di far CHIAREZZA e INTERVENIRE quanto prima, per uniformare la situazione in modo da non mettere in ginocchio intere famiglie e mettere in difficoltà le persone fragili di non poter usufruire di servizi assistenziali essenziali e vitali.

Ma soprattutto chiedo di uniformare la situazione non facendo differenze tra persone Fragili.

Quando parliamo di soggetti fragili intendiamo pazienti spesso affetti da malattie croniche complesse, spesso multiple, con presenza di comorbilità, instabilità clinica, politerapia e con ridotta autosufficienza

Chiedo di uniformare la situazione Tenendo in considerazione i Nuovi LEA, ma soprattutto tenendo in considerazione più che mai la situazione REDDITUALE dei soggetti fragili in oggetto, appunto per non gravare su intere famiglie.

Sono certa che facendo un lavoro Sinergico si possa arrivare ad un risultato positivo, non lasciando sul lastrico intere famiglie e garantendo la giusta assistenza e gestione delle finanze delle persone Fragili.

Lo riporta FRANCESCA DI NOCE, FDI Foggia.