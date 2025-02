Truffa e rapina da 3 milioni di euro: arrestato un 35enne napoletano

Un finto maresciallo e un finto avvocato hanno truffato e rapinato un’anziana a Roma, sottraendole circa 3 milioni di euro tra contanti, gioielli e lingotti d’oro.

La vittima è Gemma Bracco, poetessa e moglie di Paolo Baratta, ex ministro ed ex presidente della Biennale di Venezia. Il colpo è avvenuto il 4 ottobre dello scorso anno, ma solo ora uno dei presunti responsabili, un 35enne napoletano, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma. L’uomo è accusato di truffa e rapina aggravate, commesse all’interno dell’abitazione della vittima.

Il malvivente è stato individuato grazie alle immagini della videosorveglianza del palazzo e al telefono utilizzato per la truffa. Il raggiro era iniziato con una telefonata in cui il falso maresciallo convinceva l’anziana a consegnare 6.500 euro, sostenendo che la somma servisse a evitare una querela per la figlia, che – secondo la messinscena – era stata fermata dai carabinieri per aver investito una donna.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Procura di Roma.

Lo riporta Ansa.