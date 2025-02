Al via le prove scritte del concorso Pnrr 2 per diventare docenti - Fonte: oss

Oggi iniziano le prove scritte del concorso Pnrr 2, finalizzato alla selezione di nuovi docenti per la scuola dell’infanzia e primaria. Le prove per la scuola media e superiore si terranno invece dal 25 al 27 febbraio.

Il concorso si articola in tre fasi: una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli. I 36.000 candidati si contendono 8.355 posti disponibili, suddivisi come segue: 802 posti comuni e 302 per il sostegno per l’infanzia, e 3.140 posti comuni e 4.111 per il sostegno per la primaria.

Le prove si svolgeranno nelle sedi individuate dall’Ufficio scolastico regionale, che ha inviato comunicazioni ai singoli candidati. Le prove scritte per l’infanzia e la primaria si terranno in due turni orari, mattutino e pomeridiano, con una durata complessiva di 100 minuti.

Ogni candidato dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento valido e il codice fiscale. La prova scritta consiste in 50 quesiti a risposta multipla, suddivisi nei seguenti ambiti: 10 quesiti pedagogici, 15 psicopedagogici (inclusi aspetti relativi all’inclusione), 15 metodologico-didattici (inclusi aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla lingua inglese e 5 sull’uso delle tecnologie digitali in ambito didattico.

Lo riporta Ansa.