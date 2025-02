Castelluccio Valmaggiore, nasce il circolo PD “Sandro Pertini”

È prossima l’apertura del circolo del Partito Democratico di Castelluccio Valmaggiore, frutto dell’impegno e della passione civile di un gruppo di cittadini e cittadine.

Il nucleo fondatore del Circolo annovera tra le sue fila figure di spicco della vita amministrativa locale: il vicepresidente del Consiglio Comunale, Osvaldo Di Letizia è stato già nominato segretario politico. Stanno animando il nuovo spazio di partecipazione politica e democratica anche l’assessora Giovanna De Lorenzis; l’ex assessora Maria L’Erario e il sindaco Pasquale Marchese. La loro adesione e il loro contributo rappresentano una garanzia di competenza e di radicamento sul territorio.

Il Circolo sarà intitolato alla memoria di Sandro Pertini, ex Presidente della Repubblica amato e stimato per il suo costante impegno a difesa dei valori di libertà, giustizia sociale e legalità. Una scelta che vuole essere un richiamo forte ai principi che ispirano l’azione del Partito Democratico e un omaggio a una figura che ha segnato la storia democratica del Paese.

L’inaugurazione ufficiale del Circolo avverrà a breve, con una cerimonia alla quale prenderanno parte i vertici provinciali e regionali del Partito Democratico, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali. Sarà un momento di festa e di incontro con la cittadinanza, per condividere il senso di questa nuova esperienza e raccogliere idee e proposte per il futuro di Castelluccio Valmaggiore.

Il Circolo del Partito Democratico si propone come luogo aperto di confronto e partecipazione, uno spazio in cui discutere di politica, ascoltare i bisogni della comunità e lavorare insieme per la crescita e lo sviluppo del territorio.