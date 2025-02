Il caso della tragica morte di Giulia, una bambina di soli 9 mesi, aggredita e uccisa da uno dei cani di famiglia, sta sollevando numerosi interrogativi. Le indagini si concentrano sul periodo tra le 22.30 e la mezzanotte del sabato, quando la piccola sarebbe stata aggredita. Il principale sospettato è Tyson, un pitbull privo di microchip che, insieme a un altro cane regolarmente registrato, viveva in casa con la famiglia.

Il padre di Giulia, Vincenzo Loffredo, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, sostenendo di essersi addormentato alle 22:30 e di essersi svegliato solo verso la mezzanotte, quando ha trovato la bambina a terra nel sangue. Tuttavia, sorgono dei dubbi sulla sua versione dei fatti, anche alla luce della sua positività all’hashish (un esame che deve essere confermato). Inoltre, gli inquirenti sospettano che Loffredo non fosse in casa al momento dell’aggressione, e per questo sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Loffredo è indagato per omicidio colposo, omessa custodia e vigilanza del pitbull. In un primo momento, aveva raccontato ai medici di un attacco da parte di un cane randagio, per poi ritrattare davanti alla polizia. Secondo l’avvocato della famiglia, Luigi Montano, Vincenzo è distrutto dal dolore e dai sensi di colpa per l’accaduto, e cerca di affrontare la tragedia insieme a sua moglie Angela.

I risultati dell’autopsia, che hanno rivelato ferite alla testa e contusioni al collo, potrebbero aiutare a chiarire la dinamica della morte. Inoltre, gli inquirenti stanno analizzando le feci dei cani per cercare tracce della piccola Giulia, mentre l’assenza di sangue sull’animale solleva ulteriori misteri.

Il cane Tyson è stato descritto come “tranquillo” dal suo proprietario, e non sarebbe stato responsabile di un’aggressione a un altro cane avvenuta la scorsa estate, come inizialmente riferito dai vicini.

I funerali di Giulia si terranno giovedì nel Duomo di Acerra, ma la famiglia ha chiesto che si svolgano in forma privata per evitare ulteriore attenzione mediatica.

