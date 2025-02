A San Giovanni Rotondo, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione un pregiudicato 38enne, tradotto presso la casa circondariale di Foggia e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. dopo l’udienza di convalida.

L’uomo si sarebbe introdotto – mediante effrazione di due finestre – in una villetta in agro di San Giovanni Rotondo, asportando dall’abitazione monili in oro e oggetti preziosi.

Sorpreso dai padroni di casa rientrati inaspettatamente, avrebbe tentato una repentina fuga a piedi,

venendo bloccato dai proprietari, dopo un breve inseguimento, in un terreno confinante, in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. Ad attenderlo all’esterno dell’abitazione vi sarebbe stato un complice, allontanatosi a bordo di un’autovettura poco prima dell’arrivo dei militari dell’Arma, che giunti tempestivamente sul posto hanno trovato nelle disponibilità dell’indagato l’intera refurtiva – del valore complessivo di circa 3.000 euro -, arnesi da scasso, guanti, una torcia frontale e una ricetrasmittente.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.