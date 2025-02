SANREMO – Chiuso il Festival di Sanremo 2025, ora si punta all’Eurovision che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. Da regolamento a rappresentare l’Italia dovrebbe essere il vincitore di Sanremo, e quindi Olly. Ma il cantautore genovese già il giorno dopo il trionfo all’Ariston si è preso una settimana di tempo per decidere in un senso o nell’altro. Cosa accadrebbe in caso di sua rinuncia? La palla passerebbe al secondo classificato, ovvero Lucio Corsi.

Ma quante sono le possibilità che Olly rinunci? Molti, durante la conferenza stampa post finale di domenica mattina, si aspettavano una risposta positiva alla tradizionale domanda “accetti tu di partecipare all’Eurovision?”. E invece lui ha spiazzato un po’ tutti dicendosi onorato dell’idea ma di aver bisogno tempo. Per più motivi. “Devo essere totalmente onesto. Quello che mi è successo ieri sera è folle, completamente folle – ha risposto -. Quando nei mesi precedenti al Festival ho sempre dichiarato di non valutare la vittoria come un’opzione ero onesto, ero sincero. Dunque ancora non ho pensato all’eventualità. Ho bisogno di metabolizzare quello che è accaduto”.

Fin qui quello che è accaduto domenica. Ma due giorni di riposo e pensieri a mente fredda ancora non sono bastati al cantautore genovese per chiarirsi i dubbi, se è vero che ospite del talk show di Alessandro Cattelan, martedì sera ha ribadito di star valutando ancora la cosa, aggiungendo inoltre che il problema sarebbe la coincidenza con alcune date del tour fissate da tempo negli stessi giorni dell’Eurovision. In particolare Olly ha in programma quattro date del suo “Lo rifarò, lo rifaremo Tour – Club 2025”, proprio nei giorni della manifestazione: due concerti all’Atlantico Live di Roma, il 13 e il 14 maggio, e due all’Eremo Club di Molfetta, il 16 e il 17 maggio. “Con estremo rispetto so quanto sia un evento importante, ma ho degli impegni già fissati” ha spiegato lui.

Cosa accade se Olly rinuncia

Cosa accadrebbe quindi se lui decidesse di mantenere gli impegni presi in precedenza? Che per regolamento si andrebbe a ritroso nella classifica del Festival. Toccherebbe quindi al secondo classificato, ovvero Lucio Corsi, e in caso di defezione anche di questi, si passerebbe al terzo (Brunori SAS) e così via a scendere. A meno che la Rai non decida di puntare di sua scelta su un altro artista, dal momento che il regolamento lo consentirebbe: l’emittente infatti può riservarsi la facoltà di scegliere un altro rappresentante diverso dal vincitore, nel caso in cui il vincitore della manifestazione non possa parteciparvi.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it