Foggia, caos sul progetto “Nonni Vigili”: dimissioni e polemiche tra opposizione e amministrazione

Si accende la polemica a Foggia attorno al progetto “Nonni Vigili”, nato per coinvolgere volontari della terza età nel supporto agli studenti nei pressi delle scuole cittadine. Secondo quanto denunciato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, l’iniziativa sarebbe naufragata a causa della cattiva gestione dell’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo, in particolare per la mancata copertura assicurativa per tutti i partecipanti. La maggioranza, tuttavia, respinge le accuse e parla di una strumentalizzazione politica dei fatti.

Le accuse dell’opposizione: “Un progetto fallito per pochi euro”

Fratelli d’Italia ha incontrato una delegazione di “Nonni Vigili” per approfondire le ragioni del fallimento del progetto. Secondo il gruppo consiliare, l’amministrazione Episcopo avrebbe emanato un bando per selezionare 20 volontari, ma al momento dell’attivazione del servizio solo 12 di essi avrebbero avuto la copertura assicurativa necessaria. Agli altri sarebbe stato chiesto di rinunciare per mancanza di fondi, nonostante il bando prevedesse esplicitamente 20 unità.

Una situazione definita “assurda” dall’opposizione, soprattutto considerando le spese che il Comune sta sostenendo per consulenze e altri progetti ritenuti meno rilevanti dal punto di vista sociale. La conseguenza immediata sarebbe stata la dimissione di massa di quasi tutti i volontari, con solo tre “Nonni Vigili” rimasti attivi per coprire un numero ridotto di scuole.

“Un fallimento amministrativo clamoroso”, attaccano Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli e Gino Fusco di Fratelli d’Italia, sottolineando come nessuna soluzione sia stata trovata per sanare la situazione. L’opposizione chiede ora un intervento urgente per ripristinare il progetto e garantirne la credibilità a lungo termine.

La replica della maggioranza: “Accuse infondate, nessun problema assicurativo”

Non si è fatta attendere la risposta dell’amministrazione comunale, affidata all’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano e al comandante Vincenzo Manzo. Nella loro nota, entrambi respingono le accuse dell’opposizione, definendo la polemica “strumentale e pretestuosa”. Secondo la maggioranza, il progetto è stato regolarmente avviato con una “prima fase” che prevedeva inizialmente l’impiego di 12 volontari, gli stessi già operativi nell’anno scolastico precedente.

L’amministrazione sostiene che il bando fosse aperto a un massimo di 20 partecipanti, ma che le polizze assicurative per eventuali nuovi volontari dovessero essere stipulate successivamente, in base alle adesioni e ai requisiti degli interessati. I preventivi per ulteriori coperture sarebbero già stati richiesti, ma le dimissioni improvvise avrebbero complicato il percorso.

“Nessuna persona in possesso dei requisiti è stata costretta a rinunciare, né ci sono mai state richieste di chiarimento in merito alla copertura assicurativa”, puntualizza l’amministrazione. Inoltre, il Comune avrebbe stanziato fondi per il nuovo vestiario dei volontari, segno – a detta della giunta – di un’attenzione costante al progetto.

Infine, l’amministrazione sottolinea che i “Nonni Vigili” sono stati più volte invitati a partecipare a incontri istituzionali e manifestazioni pubbliche, come la celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. L’invito a nuovi volontari rimane aperto e la copertura assicurativa non sarebbe mai stata un ostacolo alla partecipazione.

Scontro politico senza fine

Il caso “Nonni Vigili” si trasforma così nell’ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione a Foggia. Se da un lato Fratelli d’Italia denuncia la scarsa attenzione dell’amministrazione ai progetti sociali e accusa la giunta di aver disperso volontari per un errore di gestione, dall’altro il Comune respinge le critiche e accusa l’opposizione di voler montare un caso inesistente.

Resta il dato di fatto: al momento, il progetto è ridimensionato e solo tre “Nonni Vigili” sono attivi sul territorio. Sarà ora compito dell’amministrazione dimostrare che il servizio potrà essere ripristinato e ampliato senza ulteriori intoppi.