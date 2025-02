Ischitella: il borgo sospeso tra storia e natura

Dove il tempo sembra essersi fermato, tra antichi vicoli, panorami sul mare e la quiete splendida del Lago di Varano

Nel cuore del Gargano, su una collina che domina il Lago di Varano e il mare Adriatico, sorge Ischitella, un borgo ricco di storia, cultura e panorami mozzafiato. Passeggiando tra i suoi vicoli in pietra, si respira l’autenticità di un luogo dove il passato e la natura si intrecciano armoniosamente.

Il fascino del Centro Storico

Il centro storico di Ischitella è un susseguirsi di stradine acciottolate, archi medievali e scorci panoramici che raccontano la storia millenaria del borgo. Qui si possono ancora ammirare le antiche abitazioni in pietra e i segni del passato, immersi in un’atmosfera dal sapore autentico e suggestivo.

La Chiesa di Sant’Eustachio

Uno dei simboli religiosi più importanti di Ischitella è la Chiesa di Sant’Eustachio, dedicata al patrono del paese. Costruita nel XVIII secolo per volere del principe Pinto, sorge sulle rovine della “Porta Grande”, crollata a seguito di un terremoto. Questo luogo di culto rappresenta non solo un punto di riferimento spirituale, ma anche un prezioso patrimonio architettonico.

L’Ex Convento di San Francesco

Un altro sito di grande valore storico e culturale è l’Ex Convento di San Francesco, antica sede dei frati francescani. Nel corso dei secoli, questo luogo ha rappresentato un centro di spiritualità e istruzione per la comunità locale, testimoniando l’importanza della presenza religiosa nel borgo.

Palazzo Pinto (Castello)

La storia nobiliare di Ischitella rivive nel Palazzo Pinto, conosciuto anche come Castello, originariamente costruito nel XII secolo. Dopo il devastante terremoto del 1649, venne ricostruito nel XVIII secolo dal principe Francesco Emanuele Pinto. Oggi, questa imponente struttura rappresenta una delle testimonianze più affascinanti della storia locale, con la sua elegante architettura e il suo valore storico.

Il Lago di Varano: natura e biodiversità

A pochi chilometri dal centro abitato si trova il maestoso Lago di Varano, il più grande lago costiero d’Italia. Questo specchio d’acqua rappresenta un ecosistema ricchissimo, habitat ideale per numerose specie di uccelli migratori e pesci. Perfetto per gli amanti della natura, il lago è una destinazione imperdibile per escursioni, birdwatching e momenti di relax immersi nel verde.

Tradizioni, gastronomia ed autenticità

Ischitella non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere. Oltre ai suoi monumenti e bellezze naturali, il borgo offre un assaggio della cultura garganica attraverso la sua gastronomia: dall’olio extravergine d’oliva ai prodotti caseari, ogni sapore racconta una storia di tradizione e passione. Inoltre, è conosciuta, unitamente a Rodi Garganico e Vico del Gargano, per la produzione di agrumi, le Arance del Gargano e Limoni Femminiello, entrambi DOP.

Ischitella: un borgo da scoprire

Visitare Ischitella significa immergersi in un luogo dove storia, arte e natura si fondono armoniosamente. Che si tratti di esplorare il centro storico, ammirare il panorama dal castello o rilassarsi sulle rive del Lago di Varano, ogni angolo di questo borgo regala emozioni uniche. Un viaggio tra autenticità e bellezza, nel cuore del Gargano.

FOTOGALLERY