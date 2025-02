La Allianz Pazienza ed un ospite di riguardo: la Virtus Roma

Nell’ormai classico turno infrasettimanale sarà un ospite di riguardo a sfiorare i legni del Pala Falcone e Borsellino: la Virtus Roma erede recente della mitica Bancoroma!

GLI AVVERSARI Nati dalle ceneri del fallimento della storica Virtus 1920, sono ripartiti dal basso grazie anche alla guida tecnica di una bandiera del basket capitolino come Alessandro Tonolli, che ha ottenuto 3 promozioni in tre anni, ma è stato esonerato poche settimane fa, a vantaggio di Coach Marco Calvani.

I giallorossi finora probabilmente non hanno raccolto quanto preventivato dalla società che ha allestito un roster importante con atleti del calibro di Conti, Rodriguez, Radunic, Caversazio, Santiangeli, Siberna, Visintin, Ancellotti, Valentini. Attualmente sono quinti a quota 32.

I NERI, che all’andata furono letteralmente asfaltati col punteggio di 102-54, hanno dimostrato anche in quel di Ruvo di poter dire la loro contro qualsiasi avversario, consapevoli tuttavia che in casa propria i punti valgono doppio ed è nel proprio fortino che va alzato il muro difensivo e costruita la salvezza. Dunque niente paura, umiltà e tanto lavoro per provare a vincere anche contro blasone ed esperienza.

GLI ARBITRI: GUARINO MARCO di CAMPOBASSO (CB) e PALAZZO MARCO di CAMPOBASSO (CB)

APPUNTAMENTO a giovedì 20 febbraio ore 21.00 presso il PalaSport Falcone e Borsellino di San Severo.

Umberto d’Orsi