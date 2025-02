Manfredonia. Proseguono senza sosta i lavori di riasfaltatura in Piazza Marconi a Manfredonia, uno degli snodi più rilevanti del centro cittadino.

Nella giornata odierna, gli operai sono stati impegnati nel rifacimento della parte prospiciente la Banca e un ristorante dell’area, un tratto di strada che necessitava da tempo di un intervento di manutenzione straordinaria.

Gli interventi in corso mirano a migliorare la viabilità e la sicurezza della zona, da sempre caratterizzata da un elevato transito di veicoli e pedoni. Piazza Marconi, infatti, è un punto nevralgico della città, con numerose attività commerciali, uffici e locali di ristoro che quotidianamente attraggono residenti e visitatori. La precedente pavimentazione, segnata dall’usura e da avvallamenti, rappresentava un problema sia per gli automobilisti che per i pedoni, specialmente in condizioni meteorologiche avverse.

“Il rifacimento della pavimentazione è stato pianificato dall’amministrazione comunale nell’ambito di un più ampio programma di riqualificazione urbana. L’obiettivo è rendere la città più sicura e accogliente, migliorando la qualità delle infrastrutture pubbliche e garantendo una mobilità più fluida. Gli operatori stanno procedendo con l’asfaltatura con tecnologie avanzate e materiali di ultima generazione, capaci di garantire maggiore resistenza nel tempo e un migliore assorbimento delle sollecitazioni del traffico”, dice a StatoQuotidiano.it l’assessore comunale Francesco Schiavone.

L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno nella manutenzione della viabilità urbana, assicurando che nei prossimi mesi verranno avviati altri interventi di riqualificazione su diverse arterie cittadine. “Piazza Marconi, con la sua centralità e la sua vivacità commerciale, rappresenta solo uno dei tanti punti su cui si concentreranno i prossimi sforzi per rendere Manfredonia una città più moderna e vivibile“.

