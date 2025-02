Manfredonia Calcio in vendita, taggato il PSG: "Pres, think about it, please! Free fish all year round, farrata and scagliozzi"

Negli ultimi giorni, il futuro del Manfredonia Calcio è stato al centro di polemiche e discussioni.

La dichiarazione del sindaco Gianni Rotice, che ha annunciato la messa in vendita della società calcistica a causa di “atteggiamenti che superano il rispetto della legge e delle persone”, ha scatenato un’ondata di reazioni tra tifosi e cittadini. Ma ciò che ha colpito maggiormente l’opinione pubblica è stata la provocazione social di un tifoso, che ha ironicamente cercato di convincere il Paris Saint-Germain ad acquistare il club pugliese.

La provocazione del tifoso

Michele, noto sostenitore del Manfredonia Calcio, ha lanciato un appello semi-serio sulla pagina ufficiale del PSG, scrivendo: “Pres, think about it, please! Free fish all year round, farrata and scagliozzi! Save Manfredonia Calcio 🌿”. L’ironico messaggio, che prometteva specialità gastronomiche locali in cambio di un possibile interessamento del club francese, ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando un fenomeno virale tra i tifosi.

La crisi del Manfredonia Calcio

L’iniziativa del tifoso arriva in un momento critico per la società, segnata da difficoltà economiche e gestionali. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Rotice, la situazione del club non è più sostenibile, e la vendita rappresenta l’unica soluzione possibile. L’annuncio ha suscitato preoccupazione tra i tifosi, che temono per il futuro della squadra e per la continuità del progetto sportivo.

Un futuro incerto

Nonostante l’appello social e la risonanza mediatica dell’episodio, al momento non risultano acquirenti ufficiali interessati al Manfredonia Calcio. Tuttavia, il clamore suscitato dall’iniziativa dei tifosi potrebbe contribuire a riaccendere l’attenzione su una delle realtà sportive più storiche della Puglia.

Resta da vedere se questa provocazione si trasformerà in una concreta opportunità di salvezza per il club o se sarà solo un simpatico episodio in una situazione societaria sempre più complessa.