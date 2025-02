Manfredonia: “Soddisfazione per i sette nuovi medici, ma preoccupazione per anestesia e radiologia”

La Commissione straordinaria valuta positivamente l’ingresso dei sette nuovi medici presso l’ospedale “San Camillo de Lellis”. Si manifesta preoccupazione per anestesia e radiologia.

“Il Sindaco e la commissione salute segnalano i passi in avanti fatti in questi mesi per migliorare la qualità delle prestazioni del nostro nosocomio. Tra questi vi è l’assegnazione di tre nuovi medici al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, due cardiologi, due nefrologi per l’unità operativa di Nefrologia e Dialisi. Questa attribuzione colma -in parte- la carenza del personale, già evidenziata da questo organo consiliare.

Si tratta dei primi risultati positivi raggiunti dopo le riunioni di dicembre, gennaio e febbraio con gli operatori sanitari ed in conseguenza delle comunicazioni articolate con il Direttore dell’ASL Foggia, Antonio Nigri.

Sul fronte radiologia, al netto dei problemi operativi che provocano disagi all’utenza, permane ancora irrisolta la mancata funzionalità della TAC. Malgrado le varie iniziative assunte, non è pervenuta alcuna soluzione in merito all’effettiva disponibilità di una tac funzionante. Tuttavia, auspichiamo vivamente una positiva risoluzione del problema quanto prima, considerata la sua urgenza.

Infine, per quanto riguarda anestesia, si rileva, allo stato, la perdurante carenza di anestesisti, pur essendo stato bandito, in passato, un concorso, utile a dare un primario anestesista al nostro ospedale. Ci auguriamo che la conclusione positiva dello stesso avvenga il prima possibile.

In ogni caso, resta ferma la convinzione che la continua interlocuzione e la cooperazione tra la Commissione, il presidio e i vari soggetti istituzionali coinvolti non possa che portare a progressivi e concreti miglioramenti nei servizi sanitari prestati dall’Ospedale e che si tratti di un percorso virtuoso da seguire con serietà e determinazione.

I componenti

D’Ambrosio Maria, De Luca Alfredo, Galli Ugo, Leone Paola, Marasco Giuseppe, Quitadamo Michelina, Spano Daniele, Tasso Antonio, Totaro Gianluca