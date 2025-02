Era l’ottobre del 1975 quando sugli scaffali dei supermercati italiani fecero la loro comparsa i primi biscotti firmati Mulino Bianco: i Tarallucci.

Da allora, il marchio della Barilla ha saputo costruire un percorso di crescita e innovazione che lo ha portato a diventare un simbolo della colazione e della merenda per milioni di italiani. Oggi, con oltre 140 prodotti da forno e una presenza consolidata nelle case di 23 milioni di famiglie, Mulino Bianco celebra il suo 50° anniversario con una serie di iniziative dedicate ai suoi consumatori.

Dall’esordio al mito collettivo

Nel primo anno di vita, Mulino Bianco conquistò rapidamente il 7% del mercato, segnando l’inizio di una nuova era per il settore della colazione in Italia. I Tarallucci furono presto affiancati da altri biscotti che sarebbero diventati iconici: i Molinetti, le Pale, le Campagnole, i Galletti e le Macine. A questi si aggiunsero negli anni le merendine, le fette biscottate e il pane, dando vita a un assortimento sempre più ampio e variegato.

Oltre al gusto e alla qualità, il successo del brand è stato favorito da campagne pubblicitarie memorabili, che hanno contribuito a costruire un immaginario collettivo attorno al Mulino Bianco. Dal Piccolo Mugnaio Bianco, lanciato nel 1981, alle storie della famiglia degli anni ‘90 fino alla gallina Rosita nel 2012, la comunicazione del marchio ha saputo evolversi con i tempi, rimanendo sempre fedele ai valori di genuinità e tradizione.

Un successo basato su qualità e innovazione

Negli anni, Mulino Bianco ha saputo rispondere ai cambiamenti nelle abitudini alimentari degli italiani, adattando la propria offerta alle nuove esigenze. Se negli anni ‘70 la colazione con biscotti era considerata un’abitudine per bambini, il marchio ha contribuito a renderla una consuetudine diffusa tra tutta la famiglia. Oggi, nei sei stabilimenti produttivi del gruppo, vengono sfornati ogni anno oltre 9,2 miliardi di biscotti, 1,1 miliardi di merendine e torte, 3,6 miliardi di fette biscottate e 212 milioni di pani.

Un elemento chiave del successo è stato anche il legame tra prodotto e marketing. Oltre alle pubblicità, Mulino Bianco ha lanciato oggetti cult che sono entrati nella memoria di molti italiani, come la tazzona per la colazione, il coccio o la radiosveglia a forma di mulino. Questi elementi hanno contribuito a rafforzare il senso di appartenenza dei consumatori al brand, trasformandolo in un’icona della quotidianità.

Verso il futuro: tra tradizione e nuove sfide

“In questi 50 anni, Mulino Bianco ha saputo ritagliarsi un posto speciale nella quotidianità degli italiani e nei loro ricordi”, ha dichiarato Laura Signorelli, marketing director equity del marchio. Questa capacità di restare rilevante nel tempo si deve anche all’attenzione verso le nuove tendenze alimentari. La linea Armonia, ad esempio, risponde alla crescente domanda di prodotti senza zucchero, senza glutine o senza uova, dimostrando la volontà del brand di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e al benessere.

Anche sul fronte internazionale, Mulino Bianco sta guardando oltre i confini nazionali. Come sottolineato da Carolina Diterlizzi, vice presidente marketing del brand, il marchio è già presente in Francia e Germania e sta valutando nuove opportunità di espansione. Tuttavia, il cuore del brand resta saldamente ancorato all’Italia, con un’identità fortemente legata alla tradizione e alla qualità dei suoi prodotti.

Un anno di celebrazioni

Per festeggiare questo importante traguardo, Mulino Bianco ha organizzato una serie di iniziative speciali per tutto il 2025. Tra queste, il ritorno del Piccolo Mugnaio Bianco con un frollino a lui dedicato, atteso per marzo. Inoltre, tre premi storici torneranno in una nuova edizione: la radiosveglia, il pancestì e il fornetto. Per i veri appassionati, dal 19 febbraio per cinque giorni, in Piazza Gae Aulenti a Milano sarà possibile visitare un’installazione speciale: una riproduzione maxi della storica sveglia a forma di mulino degli anni ‘80.

Dai Tarallucci alla gallina Rosita, passando per campagne pubblicitarie iconiche e prodotti diventati parte integrante delle abitudini italiane, Mulino Bianco celebra i suoi primi 50 anni con lo sguardo rivolto al futuro, ma senza dimenticare le sue radici. Una storia di gusto, innovazione e tradizione, che continua a scriversi ogni giorno nelle case di milioni di italiani.

Lo riporta l’Ansa.