Parcheggi a pagamento a Manfredonia nuove regole e periodo di tolleranza, cosa cambia (VIDEO)

Manfredonia, 19 febbraio 2025 – Siamo in via Tribuna, di fronte a una colonnina per il pagamento della sosta nelle cosiddette strisce blu. Al nostro fianco, l’Assessore comunale di Manfredonia, Francesco Schiavone, con delega alle Opere Pubbliche, Infrastrutture, Identità Territoriale e Grandi Eventi.

Il tema del giorno? La regolamentazione della sosta a pagamento alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024. Una questione che sta animando il dibattito cittadino e politico. L’opposizione accusa l’amministrazione di voler “fare cassa” sulle spalle dei cittadini attraverso il servizio gestito dalla Publiservizi (ex Publiparking).

L’Assessore Schiavone interviene per fare chiarezza:

“Mi dispiace che una parte dell’opposizione stia strumentalizzando un tema che riguarda tutti i cittadini con una strategia del terrore del tutto infondata. Facciamo ordine. La Publiservizi ha avviato il servizio nel 2022 e la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 17 maggio 2022 ha stabilito una prima forma di tolleranza: 15 minuti di tempo prima della sanzione. Questo permette agli automobilisti di parcheggiare e recarsi alla colonnina per acquistare il ticket, esponendo il disco orario o un’indicazione cartacea sul cruscotto.”

Questa tolleranza, sottolinea l’Assessore, non è stata abolita né modificata dal nuovo Codice della Strada. Tuttavia, ciò che cambia con la nuova normativa è il trattamento della sosta dopo il pagamento.

Le novità introdotte dal nuovo Codice della Strada

Secondo le recenti disposizioni legislative (Legge n. 25 del novembre 2024), il nuovo articolo 7, commi 15 e 15.1 prevede tre situazioni per chi sfora il tempo di sosta pagato:

Entro il 10% del tempo pagato (es. 6 minuti per un’ora di sosta) → nessuna sanzione. Tra il 10% e il 50% del tempo pagato (es. tra 7 e 30 minuti dopo la scadenza) → sanzione ridotta a 21 euro + 4 euro di maggiorazione. Oltre il 50% del tempo pagato → sanzione piena, equiparata alla mancata esposizione del ticket.

Ad oggi, precisa l’Assessore, a Manfredonia è ancora in vigore la regolamentazione precedente. Tuttavia, il Comune dovrà uniformarsi alla normativa nazionale entro fine marzo o inizio aprile.

La polemica politica e la risposta dell’amministrazione

L’opposizione, in particolare i consiglieri comunali di Forza Italia, ha sostenuto che il legislatore avrebbe mantenuto una tolleranza superiore al 10%. Ma Schiavone replica con fermezza:

“È una lettura errata del testo normativo. Il Codice della Strada revisionato riguarda solo il secondo intervallo, ovvero il tempo che intercorre dopo la scadenza del ticket. Il Comune è tenuto ad applicare la legge nazionale, altrimenti rischierebbe ricorsi e sanzioni. Tuttavia, la prima tolleranza di 15 minuti per acquistare il ticket resta invariata, per venire incontro alle esigenze dei cittadini.”

Nuovi sviluppi sulla gestione della sosta

L’Assessore ha poi annunciato novità sulla gestione degli incassi e sulla distribuzione degli stalli:

Gestione degli incassi: È in corso un adeguamento affinché gli incassi della sosta vengano versati direttamente su un conto corrente comunale, con successiva ripartizione degli introiti.

È in corso un adeguamento affinché gli incassi della sosta vengano versati direttamente su un conto corrente comunale, con successiva ripartizione degli introiti. Nuovi stalli e revisione delle aree di sosta: La zona demaniale di Siponto è ancora in fase di definizione con la Capitaneria di Porto, mentre il parcheggio Cesarano, precedentemente incluso nel contratto di gestione, è tornato di proprietà di RFI. Il Comune sta lavorando per redistribuire gli stalli entro l’estate, garantendo il pieno funzionamento del servizio.

Concludendo, Schiavone ha ribadito che l’amministrazione è impegnata a garantire una transizione graduale e trasparente, senza penalizzare i cittadini: