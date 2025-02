La recente modifica normativa che elimina la tolleranza di 15 minuti per i ticket di sosta scaduti ha suscitato dibattiti e critiche in diversi contesti locali. Sul tema interviene l’Avv. Vincenzo Di Staso, consigliere comunale di Manfredonia, che esprime forti perplessità riguardo all’effettiva portata del cambiamento e alle sue conseguenze per i cittadini.

“Il nuovo Codice della Strada non c’entra nulla”

Secondo l’Avv. Di Staso, il provvedimento non può essere ricondotto direttamente al nuovo Codice della Strada. “La modifica legislativa opera sulla tolleranza dei 15 minuti di un ticket scaduto che ora non è più prevista. Tuttavia, la concessione che regola la sosta a pagamento nel nostro Comune prevede espressamente un termine di 15 minuti per poter pagare il ticket, ma non menziona affatto la possibilità di regolarizzare un ticket già scaduto. Sono oggettivamente due fattispecie diverse” chiarisce il consigliere comunale.

Concessione comunale e autonomia locale

Di Staso sottolinea inoltre che la tolleranza di 15 minuti, se così si può chiamare, è prevista dalla concessione stessa. “Fino a quando la concessione non viene espressamente modificata, essa rimane pienamente in vigore e continua a disciplinare le modalità di pagamento della sosta nel nostro Comune” afferma. Questo significa che, a Manfredonia, gli automobilisti possono ancora beneficiare di un margine temporale per effettuare il pagamento, senza incorrere immediatamente in sanzioni, in linea con quanto stabilito dalla regolamentazione comunale.

ATTO > DELGC9217052022

Una variazione che solleva dubbi e critiche

La decisione di eliminare la tolleranza per i ticket scaduti viene giudicata dall’Avv. Di Staso come una misura discutibile, che potrebbe avere un impatto negativo sulla cittadinanza. “Non mi convince affatto questa variazione. Se da un lato si comprende la volontà di uniformare le regole a livello nazionale, dall’altro non si può ignorare il ruolo delle concessioni comunali e le specificità locali”.

Secondo il consigliere, la scelta di inasprire le norme potrebbe tradursi in un ulteriore onere per i cittadini, penalizzandoli in modo sproporzionato e senza apportare un reale beneficio alla mobilità urbana. “L’intervento normativo dovrebbe tenere conto delle realtà territoriali, garantendo maggiore concertazione tra lo Stato e gli enti locali. Un cambio così significativo nelle regole della sosta non dovrebbe essere imposto senza un’adeguata valutazione delle sue conseguenze pratiche” conclude.

In sintesi, l’Avv. Vincenzo Di Staso ribadisce la necessità di tutelare le prerogative delle amministrazioni locali e di evitare cambiamenti normativi che rischiano di compromettere equilibri consolidati. “Fino a quando la concessione comunale rimarrà in vigore con le sue attuali disposizioni, i 15 minuti di margine per il pagamento della sosta continueranno a essere un diritto per i cittadini di Manfredonia. Ogni altra interpretazione risulta fuorviante” conclude il consigliere comunale.