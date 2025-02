Addio a Lorenzo Patàro, il poeta calabrese scomparso a 27 anni

La comunità di Laino Borgo (Cosenza) è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Lorenzo Patàro, giovane poeta di soli 27 anni. La notizia ha suscitato profonda commozione, con numerosi messaggi di cordoglio lasciati sui social, anche sulla sua pagina personale, da chi lo conosceva attraverso le sue parole.

I funerali si terranno nel fine settimana nella sua città natale.

Laureato in Lettere Moderne, Patàro ha proseguito gli studi in Filologia Moderna presso l’Università di Salerno. Nella sua carriera ha pubblicato due raccolte poetiche: “Bruciare la sete” (Controluna, 2018) e “Amuleti” (Ensemble, 2022), con quest’ultima arrivata in semifinale alla prima edizione del Premio Strega Poesia.

Le sue poesie sono apparse su riviste e quotidiani, e ha fatto parte della redazione di Inverso – Giornale di poesia. Nel corso della sua breve ma intensa carriera, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Ossi di seppia (2021) e Ritratti di poesia (2023). Ha inoltre collaborato con Il Foglio, portando avanti il suo impegno nella letteratura e nella critica poetica.

Una perdita improvvisa che lascia un vuoto nel mondo della poesia e in chi ne ha apprezzato la sensibilità e il talento.

Lo riporta quotidianodelsud.it.