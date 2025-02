Al via il corso di diritto urbanistico per gli ingegneri della provincia di Foggia - prof. Trimarchi - Fonte Immagine: FoggiaToday

L’Università di Foggia e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia hanno stipulato una convenzione che consente agli iscritti all’albo degli ingegneri di frequentare l’insegnamento di Diritto Urbanistico, previsto per gli studenti del corso di laurea in Giurisprudenza, al fine di ampliare le competenze in materia di pianificazione e normativa urbanistica.

Il corso, tenuto dal prof. Enrico Follieri, avrà una durata complessiva di 48 ore tra lezioni frontali e incontri seminariali e si svolgerà presso il Dipartimento di Giurisprudenza nel secondo semestre dell’Anno Accademico 2024/2025. Le lezioni inizieranno oggi 20 febbraio e termineranno il 16 maggio 2025, con cadenza settimanale il giovedì e il venerdì pomeriggio.

Grazie a questa collaborazione, gli ingegneri avranno l’opportunità di acquisire crediti formativi professionali (CFP), fondamentali per la crescita e l’aggiornamento continuo. La gestione dei crediti sarà a cura dell’Ordine degli Ingegneri, che provvederà a rilevare le presenze e a organizzare l’esame finale. La partecipazione al corso è gratuita.

La convenzione si inserisce nell’ambito delle attività afferenti alla terza missione dell’Università di Foggia, che mira a favorire la diffusione della conoscenza e il trasferimento di competenze al di fuori della comunità accademica, rispondendo alle esigenze di aggiornamento professionale del territorio.

“Questa iniziativa – ha dichiarato il prof. Michele Trimarchi, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza – costituisce un significativo momento di collaborazione tra l’Università e il mondo delle professioni nella prospettiva del reciproco arricchimento culturale.”