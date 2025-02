BARI – I carabinieri del comando provinciale di Bari, a conclusione di un’ampia indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due indagati ritenuti responsabili dell’omicidio volontario del calciatore 27enne Domenico Martimucci, compiuto ad Altamura (Bari) la notte del 5 marzo del 2015.

I due sono accusati anche di tentato plurimo omicidio e detenzione e porto di materiale esplodente.

Tutte le accuse sono aggravate dal metodo mafioso.

Martimucci morì dopo quasi cinque mesi di coma per le ferite causate dall’esplosione di una bomba avvenuta il 5 marzo 2015 in una sala giochi di Altamura e fatta piazzare a scopo intimidatorio, quando il locale era ancora aperto e al suo interno si trovava anche la vittima.

Nell’esplosione rimasero ferite altre otto persone, alcune delle quali in modo grave.

Lo riporta l’agenzia Ansa.

Chi era Domenico Martimucci, il giovane calciatore ucciso dalla bomba. L’Eccellenza, il numero 10 e Zidane

Quasi dieci anni fa quell’attentato. Poi cinque mesi tra la vita e la morte. E la morte, appunto. Che non è riuscito a dribblare, Domenico Martimucci. Eppure di talento ne aveva. Così come aveva soltanto 26 anni quel 5 marzo del 2015, quando fu vittima – e andò in coma – di un attentato ad Altamura.

Il giovane era un calciatore.

Numero 10 sulle spalle, tanta fantasia, un talento cristallino. Doti offensive e tanta voglia di continuare a fare bene. Giocava nel Castellaneta, in Eccellenza pugliese.

Ed era, appunto, il 10 di quella squadra. Per le giocate e per quella capacità di tenere sempre il pallone incollato al piede, lo chiamavano “Zidane”.

Ad Altamura, dove aveva iniziato il proprio percorso, per tutti era Zidane.

Quella sera in cui fu fatto esplodere un ordigno in una sala giochi, Domenico era lì per assistere con gli amici a una partita di calcio: c’era la semifinale di Coppa Italia, Juventus-Fiorentina.

La scelta del locale era stata dovuta a questo: guardare la partita insieme. E’ stata la sua ultima partita, ma aveva chissà quanti gol ancora da segnare.

Morì a Innsbruck, in Austria, dov’era ricoverato per tentare il recupero.

Lo riporta quotidianodipuglia.it