MANFREDONIA (FOGGIA) – “Abbiamo tifato per lei come nuova velina di Striscia la Notizia e con piacere oggi annunciamo che Simona Frascaria sarà la Madrina del Carnevale di Manfredonia!

Domenica 23 febbraio inaugurerà la kermesse carnevalesca e vi dà appuntamento alla Gran Parata delle Meraviglie, dei Gruppi Mascherati e dei Carri alle ore 10!

Evviva!

Da poche ore sono state pubblicati i Ticket per assistere alla sfilata comodamente in Tribuna in Piazza Marconi.

Domenica 23 Febbraio ore 10.00

Domenica 2 Marzo ore 17.00”.

Lo riporta la pagina FB Carnevale di Manfredonia.