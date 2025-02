MACERATA – I Carabinieri della Stazione di Penna San Giovanni, hanno denunciato un 55enne di origini foggiane che si è reso responsabile della truffa perpetrata ai danni di un 54enne di Monte San Martino.

I fatti risalgono al mese di novembre 2024, quando il 54enne è stato contattato tramite un profilo social sulla piattaforma Facebook da un sedicente acquirente, interessato all’acquisto di 80 litri di olio extra vergine d’oliva.

Dopo una serie di trattative via social, l’acquirente, successivamente identificato per il 55enne foggiano, si è recato a Monte San Martino per ritirare la merce.

L’uomo ha dichiarato di aver effettuato il pagamento di 960,00 euro tramite bonifico bancario e ha mostrato una ricevuta come prova del versamento.

Tuttavia, il bonifico non è mai stato accreditato al conto del denunciante, risultando essere una truffa.

Le indagini informatiche e telematiche messe in atto dai militari nonché l’individuazione fotografica effettuata dal denunciante, hanno permesso di identificare il foggiano, attualmente residente a Tortoreto, che è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona.

Lo riporta centropagina.it