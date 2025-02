Si terrà venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 10.00, la riunione dell’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali, convocata dal Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco. L’incontro, che avrà luogo presso il Palazzo del Governo, si inserisce nel quadro delle iniziative per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti, già discusse nella riunione del 30 gennaio scorso.

L’Osservatorio vedrà la partecipazione dei rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia, dei Comandanti delle polizie locali dei comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo e Lucera, oltre alla Polizia Stradale. Saranno presenti anche referenti della Provincia, dell’Anas, dell’Aspi, di Asset Puglia e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia. L’obiettivo principale sarà quello di analizzare il fenomeno dell’incidentalità stradale nel contesto provinciale, attraverso l’esame dei dati relativi ai sinistri, individuando i tratti più critici della rete stradale e le cause più ricorrenti degli incidenti.

L’iniziativa punta a definire strategie condivise per intensificare i controlli sulle strade, migliorare la sicurezza e introdurre eventuali correttivi per ridurre il numero di incidenti. Un’attenzione particolare sarà dedicata alla sensibilizzazione dei più giovani: in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale, infatti, l’Osservatorio prevede l’organizzazione di eventi formativi rivolti agli studenti della provincia. Lo scopo è quello di promuovere una campagna di educazione stradale efficace, per diffondere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare alla guida.

L’incontro si inserisce in un quadro più ampio di iniziative per la sicurezza stradale, in un territorio che negli ultimi anni ha registrato un elevato numero di incidenti, spesso con esiti tragici. L’analisi delle cause, insieme all’adozione di misure preventive e correttive, sarà determinante per migliorare la sicurezza sulle strade della provincia di Foggia.