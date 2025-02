Il Comune di Manfredonia ha ufficializzato il pagamento della polizza assicurativa per gli infortuni collettivi, confermando la copertura per il periodo compreso tra il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Con la determina dirigenziale n. 209 del 5 febbraio 2025, firmata dall’ingegnere Lucio Barbaro, dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, è stata disposta la liquidazione di 5.000 euro a favore della compagnia assicurativa Lloyd’s Insurance Company SA, tramite il broker Howden S.p.A.

Un passaggio amministrativo obbligato

La copertura assicurativa era già stata affidata con determina n. 2276 del 24 dicembre 2024, a seguito di una procedura telematica sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere. L’incarico alla compagnia Lloyd’s, rappresentata in Italia da Diana Santin con sede secondaria a Milano, ha un valore complessivo di 10.000 euro per il biennio 2024-2026, con un esborso suddiviso in due tranche da 5.000 euro ciascuna.

Il broker Howden S.p.A., con sede a Milano e filiale operativa a Bari, è stato incaricato della gestione amministrativa della polizza, in conformità al D.Lgs. 209/2005. L’Autorità di Vigilanza ha assegnato alla procedura il CIG B4FE9580C9.

Garanzia essenziale per l’ente

L’amministrazione comunale ha evidenziato l’urgenza della liquidazione, sottolineando come il pagamento tempestivo del premio sia necessario per evitare che l’ente rimanga scoperto da garanzie assicurative. Nel provvedimento si legge che l’impegno di spesa rientra tra le obbligazioni già assunte, indispensabili per il mantenimento del livello qualitativo dei servizi pubblici.

Oltre alla regolarità contabile e amministrativa della procedura, è stato verificato il rispetto delle norme di trasparenza e anticorruzione, come previsto dal piano triennale in vigore. Sono stati inoltre acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) sia della compagnia assicurativa che del broker, certificando l’assenza di pendenze contributive.

Copertura finanziaria e iter amministrativo

Il pagamento della somma stabilita sarà effettuato attraverso il capitolo di bilancio 3580 dell’esercizio finanziario corrente. La determina recepisce anche il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2024, che ha prorogato al 28 febbraio 2025 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, consentendo nel frattempo l’esercizio provvisorio.

A livello operativo, il provvedimento sarà ora trasmesso all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento a favore di Howden S.p.A., con accredito sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo.