Siamo in un’epoca di grande instabilità, di grandi trasformazioni e rivoluzione che abbracciano ogni singolo ambito della nostra vita, avendo un impatto più o meno diretto su di noi e ciò che ci circonda.

Soffermandoci sul mercato immobiliare, quello che possiamo analizzare è che quello italiano sta attraversando un periodo di cambiamento radicale, influenzato da fattori economici, demografici e tecnologici. Dopo la ripresa post-pandemica, il settore si sta adattando a nuove esigenze abitative, alle nuove politiche governative e agli impatti dell’inflazione corrente.

In questo contesto, gli investitori e gli acquirenti devono considerare le tendenze attuali per individuare le migliori opportunità per il futuro.

Un fenomeno tutto da studiare: la vastità del mercato immobiliare

Non è di certo facile studiare da vicino un fenomeno che è sempre in trasformazione, in movimento, come lo è il vasto settore dell’immobiliare. Se, in effetti, tendiamo a pensarlo come un qualcosa di relativo ad abitazioni e case, è anche vero che c’è tutta una parte dedicata anche al business e che comporta elementi un pelino diversi da prendere in considerazioni.

Pensiamo, per esempio, ai semplici uffici o sedi o anche alle sale con giochi da casinò che, nonostante la crescita dei casinò online, continuano a influenzare il mercato immobiliare nelle zone con strutture storiche (come il Casino di Venezia o di Sanremo), che aumentano il valore degli immobili commerciali e residenziali nei dintorni.

Tutto è abbastanza connesso, anche se si fa fatica a collegare i puntini. Eppure, anche se non esiste un legame diretto tra il mercato immobiliare e i casinò online come Vulkan Vegas Casino, ci sono connessioni economiche indirette, specialmente attraverso investimenti, turismo e dinamiche finanziarie che li legano più di quanto ci aspettiamo.

Le tendenze attuali del mercato immobiliare

Tornando, però, al nostro focus più generale sull’argomento – ovvero quello relativo alle tendenze che caratterizzano il mercato attuale dell’immobiliare – vi proponiamo alcune prospettive su cui riflettere per capire meglio cosa stiamo vivendo.

L’accessibilità

Negli ultimi anni, la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse per contrastare l’inflazione. Questo ha reso i mutui più costosi, riducendo il potere d’acquisto di molte famiglie. Tuttavia, chi dispone di liquidità ha un vantaggio competitivo nell’acquisto di immobili senza dover dipendere dal credito bancario.

Dal centro alle periferie

Nuove esigenze. La pandemia ha infatti rafforzato il trend dello smart working, aumentando la richiesta di abitazioni in zone meno centrali ma ben collegate. Città come Milano, Roma e Torino continuano ad attrarre investitori, ma le periferie e i piccoli centri stanno vivendo una rinascita grazie ai prezzi più accessibili e alla qualità della vita superiore rispetto alle grandi metropoli.

Un mercato sostenibile ed efficiente

La spinta verso edifici ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico è sempre più forte. Gli incentivi governativi, come il Superbonus 110% (sebbene ridimensionato), hanno accelerato le ristrutturazioni mirate a migliorare la classe energetica degli immobili. Gli edifici con certificazioni energetiche elevate (A e B) sono sempre più richiesti e mantengono il loro valore nel tempo.

Di case vacanza e turismo residenziale

L’Italia rimane una delle destinazioni turistiche più ambite al mondo. Il settore delle case vacanza è in crescita, soprattutto in località come la Toscana, la Puglia e la Sicilia. Le piattaforme di affitti brevi, come Airbnb, hanno reso l’investimento in immobili turistici più redditizio, ma le regolamentazioni locali stanno diventando più rigide e complicate.

Una questione di investimenti

Programmi di rilancio e incentivi comunali stanno spingendo sempre più persone ad acquistare e ristrutturare immobili in piccoli borghi, un’interessante alternativa agli investimenti nelle grandi città, incentivando una migrazione verso aree meno congestionate.

Nonostante le nuove regolamentazioni, anche il mercato degli affitti brevi resta una fonte di reddito interessante, soprattutto nelle città d’arte e nelle località turistiche. Investire in immobili di pregio da destinare a questa tipologia di locazione può generare rendimenti superiori rispetto agli affitti tradizionali.

Sul lato pratico, poi, gli immobili con alta efficienza energetica sono sempre più richiesti. Chi investe in ristrutturazioni per migliorare la classe energetica di un edificio può beneficiare di incentivi fiscali e ottenere un valore di rivendita più elevato. Le nuove costruzioni a impatto zero sono una nicchia in forte crescita.

Infine, con la crescita dell’e-commerce, gli immobili destinati alla logistica e ai magazzini stanno acquisendo valore, con spazi flessibili e multifunzionali.

Quale futuro per il mercato immobiliare italiano?

Nei prossimi anni, il mercato immobiliare italiano continuerà a essere influenzato da fattori macroeconomici, dall’innovazione tecnologica e dalle politiche ambientali. L’introduzione di tecnologie come blockchain per la compravendita immobiliare e l’uso dell’intelligenza artificiale per la valutazione degli immobili renderanno il mercato più efficiente e trasparente.

Ma anche se offre ancora numerose opportunità, tutto ciò richiede un’attenta valutazione delle tendenze e delle evoluzioni normative. Gli investitori che sapranno adattarsi a queste dinamiche potranno trarre vantaggio da un settore in continua evoluzione.