Il ricordo di Domenico Martimucci: “Gli uomini dello Stato sono i nostri numeri 10”

“Voi siete i nostri numeri 10, grazie per tutto quello che fate”, con queste parole Lea Martimucci, sorella di Domenico Martimucci, il calciatore ucciso da una bomba il 5 marzo 2015 ad Altamura, ha voluto ringraziare il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi, nel corso della conferenza stampa che ha annunciato l’arresto di Nicola Centonze e Nicola Laquale. Secondo gli inquirenti, i due uomini avrebbero avuto un ruolo chiave nell’attentato: Centonze avrebbe coordinato l’azione, mentre Laquale avrebbe fornito l’ordigno.

Lea Martimucci, fondatrice della onlus “Noi siamo Domi”, ha sottolineato l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura: “Questi uomini e queste donne, nel silenzio, continuano a salvaguardare le nostre vite e il nostro futuro. La giustizia prima o poi arriva”.

A dieci anni dalla tragedia, la famiglia Martimucci continua la sua battaglia per la legalità: “Ogni giorno per noi è il 5 marzo, ma ci svegliamo con un obiettivo: non possiamo cambiare il mondo da soli, ma possiamo farlo insieme alla comunità, all’associazione, alla famiglia e agli uomini dello Stato”.

Il sacrificio di Domenico ha segnato un punto di svolta per la città: “Ad Altamura c’è stato un prima e un dopo Domi. La mafia esiste e si rigenera, ma noi siamo sentinelle sul territorio e, insieme agli uomini dello Stato, cerchiamo di mettere un freno”.

Infine, un pensiero rivolto al fratello: “Secondo me, adesso Domi sta ridendo e sarà sicuramente orgoglioso di quello che stiamo facendo”.

Lo riporta Ansa.