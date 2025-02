Manfredonia compie un passo avanti nella gestione del verde pubblico con la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori (SAL) per gli interventi di potatura delle alberature di medio e alto fusto. Con la determinazione dirigenziale n. 280 del 14 febbraio 2025, il Comune ha ufficializzato il pagamento di un acconto alla ditta Ciuffreda Matteo, incaricata di eseguire parte delle operazioni previste.

I lavori, suddivisi in tre lotti e affidati tramite il portale MEPA di Consip, riguardano la cura degli alberi presenti nelle aree urbane della città. L’operazione, finanziata con una spesa complessiva di 150.000 euro, è stata suddivisa tra tre ditte locali:

Lotto 1: affidato alla ditta Ciuffreda Matteo per un importo di 63.409,50 euro;

Lotto 2: assegnato alla cooperativa ArteVerde per 44.855,13 euro;

Lotto 3: aggiudicato alla ditta Di Bari Pio Matteo per 27.937,70 euro.

Il progetto prevede interventi mirati per garantire la sicurezza e il benessere del patrimonio arboreo cittadino, con operazioni di potatura necessarie per la corretta crescita degli alberi e la prevenzione di eventuali rischi per i cittadini.

Liquidazione del primo acconto

Nella determinazione firmata dal dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, ing. Lucio Barbaro, si attesta che i lavori eseguiti dalla ditta Ciuffreda Matteo fino al 3 febbraio 2025 sono stati verificati e certificati dal direttore operativo e ispettore di cantiere, l’agronomo Michele Ciuffreda. In base alla documentazione contabile redatta dall’ing. Giampio Giuliani, il primo SAL ammonta a 35.820,05 euro, di cui 29.360,70 euro per gli interventi eseguiti e 6.459,35 euro per l’IVA al 22%.

L’importo è stato liquidato nonostante l’assenza dell’informativa antimafia dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in quanto, come previsto dall’articolo 92 del D.Lgs. 159/2011, sono trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta senza alcuna risposta da parte degli organi competenti. Il pagamento è stato quindi effettuato in base alle normative vigenti.

Regolarità amministrativa e copertura finanziaria

La spesa è stata regolarmente impegnata nel capitolo di bilancio 4903, destinato alla manutenzione di ville, parchi e giardini pubblici. Il certificato di pagamento è stato firmato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 3 febbraio 2025, mentre la fattura della ditta Ciuffreda Matteo, acquisita al protocollo comunale il 5 febbraio, ha completato l’iter amministrativo necessario per la liquidazione.

Il pagamento è stato disposto tramite bonifico bancario alla ditta esecutrice, mentre la parte relativa all’IVA è stata versata direttamente all’Erario, conformemente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alla legge di stabilità 2015.

L’importanza della manutenzione del verde urbano

Gli interventi di potatura rientrano in un più ampio piano di gestione del verde pubblico avviato dall’amministrazione comunale. La cura degli alberi non solo migliora il decoro urbano, ma è fondamentale per la sicurezza dei cittadini, riducendo il rischio di caduta di rami e favorendo la crescita sana delle piante.

L’amministrazione comunale ha più volte sottolineato l’importanza della tutela dell’ambiente e della manutenzione delle aree verdi come elemento essenziale per la qualità della vita a Manfredonia. Questo intervento si inserisce in un percorso di miglioramento degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere la città più sicura e accogliente per i suoi abitanti.

Con la liquidazione del primo SAL, l’iter per la conclusione dei lavori prosegue regolarmente, assicurando che le attività di potatura vengano completate nei tempi previsti. L’attenzione ora si sposta sui prossimi stati di avanzamento, con il Comune impegnato a garantire il completamento dell’intervento nel rispetto degli standard qualitativi e delle tempistiche stabilite.