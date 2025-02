Manfredonia: nasce il comitato 'La Ferrovia da Salvare'

Nasce il comitato ‘La Ferrovia da Salvare’, un’iniziativa che coinvolge diverse realtà politiche, associative ed economiche, con l’obiettivo di evitare la soppressione del tratto ferroviario che collega la stazione Campagna a Siponto e oltre. Il comitato si prefigge di preservare questa tratta cruciale, fondamentale per il trasporto di cittadini e merci, migliorando nel contempo l’accessibilità e la sostenibilità del territorio.

Il comitato, costituito il 5 febbraio 2025, ha delineato cinque obiettivi principali, tra cui il salvataggio della stazione Campagna e la messa in servizio annuale della tratta ferroviaria, proponendo l’elettrificazione e il completo ammodernamento della linea con nuovi convogli, analoghi a quelli utilizzati in tutta la Puglia.

Un altro punto centrale è l’aumento del servizio ferroviario sulla linea Manfredonia-Foggia, con cadenza e numero di corse simili a quelle della linea Foggia-Lucera. L’intento è di trasferire il trasporto pendolare e merci dalla gomma alla rotaia, riducendo il traffico stradale e migliorando la sicurezza, riducendo l’inquinamento e aumentando la qualità della vita nelle due città. Questo progetto contribuisce a connettere il nodo urbano di Foggia alla nuova stazione AV, con l’obiettivo di integrare la mobilità sostenibile nella Rete TEN-T.

Il comitato chiede anche l’apertura di un tavolo di trattativa con il Gruppo Fsi, che comprenda Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Trenitalia, per garantire un’integrazione eco-sostenibile tra ferrovia e città, creando un “polmone verde” per migliorare la salute e l’accoglienza dei cittadini di Manfredonia e Foggia, migliorando anche l’offerta turistica e ricettiva della zona.

Infine, il comitato chiede di coinvolgere le amministrazioni di Manfredonia e Foggia, la Provincia, la Regione, e il Gruppo Fsi per aumentare il numero delle corse ferroviarie e sviluppare un progetto in linea con le normative dell’Unione Europea riguardo al trasporto intermodale, con particolare attenzione ai collegamenti dell’ultimo miglio, come stazioni, porti, aeroporti e piattaforme logistiche.

In conclusione, i promotori del comitato affermano di voler dare a Manfredonia e Foggia una visione strategica di sviluppo integrato e sostenibile, attraverso la valorizzazione delle infrastrutture esistenti e l’implementazione di un sistema di mobilità eco-compatibile. A tal fine, è stato lanciato un appello al sindaco Domenico La Marca, affinché aderisca alla missione del comitato per proteggere un bene comune fondamentale per il futuro della città e del territorio.

Lo riporta FoggiaToday.