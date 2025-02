Michele Illiceto: Manfredonia, "Messianismo capovolto..."

Nella mia città tutti aspettano il Carnevale, cosa bella per carità, che ha una sua funzione direi catartica, di spensieratezza, occasione ghiotta per socializzare e scaricare un po’ di tensione, anche per rilanciare l’immagine di una città in cerca di riscatto e di rilancio. Ma trasformare il Carnevale in un sorta di nuovo Messia che ci dovrà salvare dall’inerzia e da tutti i mali che affliggono la nostra comunità, mi pare un tantino esagerato. Il fatto è che questa attesa la stanno coltivando tutti, dalla politica che è in difficoltà alle scuole dove in questi giorni non si fa altro. Fa pensare molto il fatto che, da circa un mese, i genitori stiano andando tutti i giorni a scuola, con enorme e ammirevole sacrificio, mentre sono latitanti durante gli altri periodi dell’anno.

Ci salverà il santo Carnevale da tutti i nostri mali, oppure dopo questi giorni di goliardia collettiva torneremo alla vita reale che con i suoi problemi ci chiederà ben altro?

Staremo a vedere. Nel frattempo buon carnevale a tutti .

A cura di Michele Illiceto.