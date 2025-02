Napoleone Cera aderisce alla Lega: "Una scelta per dare più forza alla Puglia"

Il consigliere regionale Napoleone Cera entra ufficialmente nella Lega, rafforzando così la rappresentanza del partito all’interno del Consiglio Regionale della Puglia. La decisione è maturata dopo un’attenta valutazione del quadro politico e delle esigenze del territorio. “Ho scelto la Lega con convinzione, perché credo che oggi sia il partito che possa offrire risposte concrete alle problematiche della nostra regione e del Mezzogiorno”, ha dichiarato Cera.

Il consigliere regionale ha sottolineato che il suo passaggio alla Lega è un atto di coerenza politica all’interno del centrodestra e una scelta strategica per dare maggiore incisività alle battaglie per lo sviluppo della Puglia. “L’obiettivo resta sempre lo stesso: lavorare per il bene dei cittadini, favorire la crescita economica, migliorare le infrastrutture e creare opportunità per i giovani e le imprese”, ha aggiunto.

Cera è stato accolto a Roma dal segretario e vicepremier Matteo Salvini, dal vice segretario e sottosegretario Claudio Durigon, dal senatore e coordinatore regionale della Lega in Puglia Roberto Marti, dall’europarlamentare Aldo Patriciello e dal commissario provinciale Joseph Splendido.

“La Lega è un partito nazionale che governa il Paese e che ha dimostrato di voler investire anche nel Mezzogiorno. Entrare in questa squadra significa portare avanti con ancora più forza le istanze della Puglia e dare voce a un territorio che merita maggiore attenzione”, ha spiegato Cera. Con questa adesione, il gruppo consiliare della Lega in Puglia si rafforza ulteriormente, consolidando la presenza del partito nella regione.

Cera ha ribadito il suo impegno a lavorare in sinergia con il governo nazionale per portare sul territorio investimenti, infrastrutture e opportunità per i cittadini pugliesi. “Non mi interessano le polemiche, ma i risultati. La politica ha senso solo se porta beneficio ai cittadini. Ho scelto di aderire alla Lega perché voglio continuare a lavorare con serietà e determinazione per la mia terra”, ha concluso il consigliere regionale.