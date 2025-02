Orsara di Puglia, un momento di confronto culturale per capire che cos’è il Ramadan

L’evento a cura del progetto “Galattica” in programma il 24 febbraio nell’aula consiliare

Che cos’è il Ramadan, quando si celebra, quali le origini e le sue regole. Dopo un momento di scambio e condivisione, i giovani partecipanti al progetto “Galattica Orsara” aprono una finestra sul mondo offrendo alla loro comunità la possibilità di approfondire più da vicino il mese del Ramadan.

Si tratta di un periodo di preghiera molto importante per i fedeli di religione musulmana, in cui praticano il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Ė uno dei pilastri dell’Islam, il quinto dopo la testimonianza di fede, le preghiere rituali, l’elemosina canonica e il pellegrinaggio alla Mecca. L’iniziativa si svolgerà lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 17.00, nell’aula consiliare del Comune di Orsara di Puglia che in qualità di ente capofila ha promosso il progetto “Galattica Orsara” gestito dalla cooperativa sociale Medtraining.

Poiché il calendario islamico si basa sul ciclo lunare, il sacro mese di Ramadan retrocede di circa dieci giorni ogni anno. Quest’anno il Ramadan in Italia inizierà l’1 marzo.

Dopo i saluti del sindaco Mario Simonelli, sono previsti gli interventi di Imed Daas e Latifa Mouaffaq, mediatori culturali di Medtraining, che introdurranno il tema e spiegheranno il significato e le fasi del momento di preghiera. Nel corso dell’incontro sarà anche proiettato un video realizzato dai giovani coinvolti nel progetto “Galattica” con le interviste fatte ai ragazzi della Comunità Educativa per minori “Michele Panella”, che saranno presenti insieme ai beneficiari e alle beneficiarie del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione di Orsara di Puglia, che attraverso la loro voce arricchiranno il momento di scambio e condivisione culturale. Al termine dell’incontro, è prevista una degustazione con piatti tipici del Ramadan a cura dei migranti accolti nei vari percorsi di accoglienza che nel caratteristico borgo dei Monti Dauni stanno vivendo processi di inclusione, integrazione, partecipazione.

Da diversi mesi, Orsara di Puglia è entrata a far parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, con l’obiettivo di accompagnare i giovani del territorio verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali. Il progetto “Galattica Orsara” è quindi un’iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Per info e prenotazioni: galattica.orsara@gmail.com – tel. 351.2451333