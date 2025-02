Puglia. Poliziotti accusati di aver incastrato un automobilista: assolti in tribunale

Il Tribunale di Taranto ha assolto quattro agenti della Polizia Stradale, accusati di aver falsificato atti per incastrare un automobilista ubriaco fermato in un’area di servizio. Dopo cinque anni, il verdetto: “Il fatto non sussiste”.

TARANTO – Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, ha assolto con formula piena quattro agenti della Polizia Stradale dall’accusa di falso ideologico e calunnia. I poliziotti, all’epoca dei fatti in servizio presso la sottosezione di Palagiano (TA), erano stati denunciati dalla Procura della Repubblica per presunte irregolarità in un’operazione di polizia.

L’episodio risale a cinque anni fa, quando i quattro agenti fermarono un uomo all’interno di un’area di servizio, contestandogli la guida in stato di ebbrezza. Secondo l’accusa, i poliziotti avrebbero falsificato i verbali di intervento, attestando falsamente che il soggetto si trovasse alla guida dell’automezzo, con l’intento di incastrarlo e giustificare un provvedimento nei suoi confronti.

Tuttavia, al termine di un’articolata istruttoria dibattimentale, la difesa degli agenti, rappresentata dall’avvocato Antonio La Scala, è riuscita a dimostrare non solo la veridicità dei fatti riportati nei documenti ufficiali, ma anche la piena correttezza dell’operato degli agenti. I poliziotti avevano agito nel pieno rispetto delle procedure, contestando al cittadino fermato una condotta pericolosa e in violazione del Codice della Strada.

La sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”, rappresenta un’importante vittoria per gli agenti, che per anni hanno visto la loro reputazione professionale messa in discussione a seguito delle pesanti accuse mosse nei loro confronti.

L’avvocato La Scala ha commentato con soddisfazione il verdetto: “Si è finalmente fatta giustizia. I miei assistiti hanno sempre agito con scrupolo e professionalità, nell’esclusivo interesse della sicurezza pubblica. La loro assoluzione dimostra che l’accusa nei loro confronti era priva di fondamento e che il loro operato è stato impeccabile”.

L’episodio ha sollevato un dibattito sulla difficoltà e le pressioni cui sono sottoposte le forze dell’ordine nello svolgimento del proprio lavoro. L’accusa di falso ideologico e calunnia, se confermata, avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la carriera dei quattro poliziotti, oltre a minare la fiducia nelle istituzioni.

Ora, con la sentenza di assoluzione, gli agenti possono finalmente lasciarsi alle spalle un incubo giudiziario durato cinque anni e tornare a svolgere il proprio servizio con serenità. La vicenda, tuttavia, pone in evidenza la necessità di un maggiore supporto giuridico e istituzionale per gli operatori delle forze dell’ordine, spesso chiamati a gestire situazioni critiche in condizioni di grande complessità.

La Procura di Taranto, che aveva sostenuto le accuse nei confronti degli agenti, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla sentenza. Non è chiaro, al momento, se verrà presentato appello contro la decisione del Tribunale.

Nel frattempo, i quattro agenti possono tirare un sospiro di sollievo, consapevoli che la giustizia ha riconosciuto la loro correttezza e la legittimità del loro operato.