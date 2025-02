Scherma, il foggiano Andrea Terenzio nuovo CT della sciabola maschile italiana

“La meritatissima e prestigiosa nomina di Andrea Terenzio a Commissario Tecnico della sciabola maschile è un vanto per tutta la nostra città”. Lo dichiarano la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta dopo la nomina del tecnico foggiano a nuovo Commissario Tecnico della sciabola maschile da parte del Consiglio della Federazione Italiana. Un incarico che conferma le straordinarie capacità tecniche e metodologiche di Terenzio, già apprezzate a livello internazionale.

Già Commissario Tecnico della Nazionale femminile dell’Ucraina, una delle squadre più titolate a livello mondiale e olimpico, Andrea Terenzio ha contribuito in maniera decisiva ai successi della scherma internazionale. Inoltre, è stato allenatore di Gigi Samele, plurimedagliato nelle ultime edizioni olimpiche, e di Olga Kharlan, oro nella sciabola a squadre e bronzo nella sciabola individuale alle Olimpiadi di Parigi.

“La nomina di Andrea Terenzio – continuano Episcopo e Di Molfetta – rappresenta un motivo di grande orgoglio per Foggia. La nostra città si distingue sempre più nello sport grazie a talenti di altissimo livello, capaci di eccellere nei contesti più prestigiosi. A nome dell’intera amministrazione e della comunità foggiana, rivolgiamo ad Andrea i migliori auguri di buon lavoro, certi che porterà avanti questo incarico con la stessa passione e professionalità che lo contraddistinguono da sempre.Un riconoscimento che premia la sua competenza e dedizione, confermando Foggia come punto di riferimento per la scherma italiana. Gli auguriamo un percorso ricco di successi che lo porterà fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028”

Con questa nomina, la scherma italiana parla sempre più foggiano, grazie anche alla presenza di altri concittadini in ruoli di rilievo: Antonio Iandolo (staff del Presidente FIS), Romeo Maestri (Commissione Nazionale Onorificenze), Anna Landi (Commissione Nazionale Statuto e Regolamenti), Marcello Scisciolo (Consigliere Nazionale e Commissione Risorse Finanziarie) e Matteo Starace (Componente del Comitato Etico).