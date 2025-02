Scontro tra Picierno e M5S: accuse incrociate e tensioni in Europa - Fonte Immagine: ilfattoquotidiano.it

Si infiamma il dibattito politico tra Pina Picierno, eurodeputata del PD e vicepresidente dell’Eurocamera, e il Movimento 5 Stelle. Intervistata da Repubblica, Picierno ha parlato di una “sintonia ritrovata” tra Lega e M5S, criticando la posizione del Movimento sugli attacchi russi contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La dem ha inoltre accusato il governo di sottovalutare la minaccia russa, evidenziando il ruolo della Lega, che ha storici legami con il Cremlino.

La replica del M5S è arrivata in diretta su La7, con l’eurodeputato Gaetano Pedullà, che ha attaccato duramente Picierno: “È un’infiltrata dei fascisti nella sinistra”, accusandola di sostenere politiche belliciste e di tradire i valori progressisti.

Il Movimento ha poi rilasciato una nota ufficiale, definendo le parole di Picierno “un’ossessione nei nostri confronti e un’offesa intollerabile”. Nella dichiarazione, il M5S ha respinto l’accostamento con la Lega e ribadito il proprio impegno per la pace, la giustizia sociale e la difesa dell’ambiente. Se Picierno non si scuserà, il Movimento minaccia di interrompere ogni relazione politica con lei.

Immediata la reazione del PD in difesa della sua eurodeputata. Alessandro Alfieri, capogruppo dem in Commissione Esteri, ha definito “inaccettabili” le parole di Pedullà, sottolineando che “ci sono linee rosse che non vanno superate”. Anche la deputata Michela Di Biase e la senatrice Valeria Valente hanno espresso solidarietà, definendo l’attacco “grave e inaccettabile”.

Il senatore Alberto Losacco ha infine chiesto al M5S di prendere le distanze da Pedullà, avvertendo che, in caso contrario, le sue dichiarazioni dovrebbero essere considerate una posizione ufficiale del Movimento. In un momento così delicato, ha sottolineato Losacco, “tutte le forze politiche devono dimostrare serietà e coerenza nel sostegno all’Ucraina”.

