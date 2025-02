Angiola e Cicconetti: pesante degrado in via Ferrante Aporti

“Ma come si fa a tenere in uno stato di totale abbandono una zona come questa nel cuore della città di Foggia. Le foto che ci sono state trasmesse da alcuni cittadini parlano da sole e non occorre commentarle.

Da 12 anni via Ferrante Aporti, nella parte che sbocca nella centralissima via Matteotti, angolo via Umberto Ingino, viene sottratta alla libera circolazione delle persone e delle automobili, con immobili pericolanti, con erbacce alte un metro, con rifiuti abbandonati di ogni genere siringhe comprese e con topi, serpenti e insetti di ogni tipo. Non manca chi vi abbia visto più volte tossicodipendenti e persone ambigue nascondersi nelle ore serali.

Il degrado è deleterio, l’immagine che diamo della città è in questa zona compromessa, questa situazione che si protrae da anni e anni dal tragico evento del 2014 in cui perse la vita un operaio, getta gli abitanti del quartiere nello sconforto, la gente si abbrutisce convivendo con le cose brutte. Residenti e commercianti di via Matteotti sono esausti e avviliti”. Lo dichiarano Nunzio Angiola, segretario provinciale del movimento politico Cambia e consigliere comunale a Foggia, insieme ad Antonio Cicconetti, dirigente dello stesso movimento civico.

“Occorre -aggiungono Angiola e Cicconetti – un urgente atto ricognitivo della situazione dal punto di vista amministrativo, per procedere immediatamente alla bonifica della zona, alla messa in sicurezza e alla riconsegna dell’area alla città.

I cittadini della zona sono stanchi, pagano le tasse e meritano rispetto. Non ci sono a Foggia cittadini di serie A e serie B. Il Comune si attivi e ponga fine a questa vergogna cittadina! Segnalazione effettuata all’assessore al Lavori Pubblici Galasso”.

“Non è l’unica situazione di degrado in città, ce ne sono tante. Ma una cosa è certa: la sindaca e la giunta non sono in campo, sono in panchina. O forse addirittura sono ancora rimasti negli spogliatoi. Così è, purtroppo”, chiosano infine Angiola e Cicconetti”.