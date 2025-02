Approvato il Piano degli Indicatori per il Controllo Strategico del Comune di Manfredonia per il quinquennio 2025-2029

Il 19 febbraio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia, durante la seduta n° 39, ha approvato il “Piano degli indicatori per il controllo strategico del Comune di Manfredonia – Anni 2025-2029”, un documento fondamentale per monitorare e garantire la realizzazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. La delibera rappresenta un passo importante nell’ambito della pianificazione strategica, fissando le basi per un controllo più efficiente e misurabile delle azioni previste nel periodo di mandato.

La riunione, che si è tenuta nel Palazzo di Città, è stata presieduta dal Vice Sindaco Simone Cecilia, e ha visto la partecipazione di numerosi membri della Giunta Comunale, tra cui gli Assessori Sara Delle Rose, Giovanna Laura, Matteo Gentile, Maria Teresa Valente, Giovanni Mansueto, Mariarita Valentino, e Francesco Schiavone. Era presente anche il Segretario Comunale Giacomo Scalzulli.

Il contesto politico-amministrativo

L’approvazione del Piano si inserisce in un quadro più ampio di riforme e innovazioni, fortemente legato alle Linee Programmatiche di Mandato per il periodo 2024-2029, approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 24 del 28 novembre 2024. Tali linee programmatiche stabiliscono gli obiettivi strategici su cui l’Amministrazione intende concentrarsi, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla crescita del territorio.

In un’ulteriore fase, con la deliberazione n° 2 del 24 gennaio 2025, il Consiglio Comunale aveva già approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), che definisce in modo operativo e strategico gli indirizzi politici e amministrativi per il quinquennio 2024-2029. Il Piano degli Indicatori si inserisce in questo percorso, permettendo di monitorare concretamente l’attuazione delle politiche e dei programmi definiti.

Il Piano degli Indicatori: un nuovo strumento di controllo strategico

Il Piano degli indicatori, ora approvato, ha lo scopo di mettere a disposizione strumenti concreti per la misurazione dei risultati e degli impatti delle politiche comunali. Questo piano si fonda sulla “Matrice di Relazione tra Obiettivi, Programma di Mandato e il Documento Unico di Programmazione”, elaborata per evidenziare la coerenza tra la pianificazione strategica dell’Ente e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Il Piano prevede l’individuazione di specifici indicatori per monitorare la realizzazione degli obiettivi strategici. Tali indicatori sono essenziali per valutare l’efficacia delle azioni intraprese dall’Amministrazione, sia sotto il profilo della realizzazione degli obiettivi sia sotto quello degli impatti sul territorio. Sebbene gli impatti possano manifestarsi in modo differito rispetto alle azioni intraprese, l’adozione di questi indicatori consentirà comunque di tracciare un quadro preciso sull’evoluzione del territorio nel corso degli anni.

Una pianificazione strategica a lungo termine

L’adozione del Piano degli indicatori è il frutto di un lavoro di analisi e preparazione che ha coinvolto diversi settori dell’Amministrazione Comunale. Il Piano, infatti, non si limita a una mera elencazione di dati, ma intende rappresentare un punto di riferimento per l’intera programmazione strategica, facilitando il controllo dell’avanzamento delle iniziative, degli obiettivi e dei progetti previsti.

Il controllo strategico, come stabilito dal vigente “Regolamento del sistema sui controlli interni”, sarà periodicamente aggiornato, generalmente su base annuale, per garantire che gli obiettivi siano perseguiti in modo coerente con quanto stabilito nelle linee programmatiche. In particolare, ogni anno sarà effettuata una verifica del raggiungimento degli obiettivi tramite l’analisi degli indicatori contenuti nella matrice del Piano, un sistema che aiuterà a calibrare le politiche in corso e a orientare le future decisioni amministrative.

Gli effetti attesi e la trasparenza

Uno degli aspetti più rilevanti del Piano degli indicatori riguarda la trasparenza: il Piano sarà trasmesso ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione interno, affinché possano essere condotte verifiche puntuali sul raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, la pubblicazione dei risultati permetterà alla cittadinanza di seguire l’andamento delle politiche pubbliche e di comprendere meglio come l’Amministrazione stia perseguendo gli obiettivi previsti.

Il Piano si configura come un importante strumento per migliorare la qualità dell’azione amministrativa, garantire il monitoraggio continuo dei progressi e assicurare che l’operato dell’Amministrazione sia orientato verso il bene comune, nel rispetto degli impegni assunti e della pianificazione strategica a lungo termine.