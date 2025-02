Comune di Manfredonia, approvato il piano di valorizzazione del fondo di garanzia debiti commerciali per l'esercizio 2025

Il 19 febbraio 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia, presieduta dal Vice Sindaco Simone Cecilia, ha approvato una delibera cruciale riguardante la valorizzazione dell’accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali per l’esercizio 2025. L’atto si inserisce nel contesto delle disposizioni contenute nella Legge 145/2018, che stabilisce specifici obblighi per gli enti locali in relazione alla gestione dei debiti commerciali e dei ritardi nei pagamenti.

La normativa di riferimento

Il riferimento normativo per questa delibera è l’articolo 1, comma 862, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che obbliga le amministrazioni pubbliche a stanziare un accantonamento nel bilancio corrente in caso di ritardi nei pagamenti alle imprese. L’importo dell’accantonamento dipende dalla durata del ritardo nei pagamenti e dalla riduzione del debito commerciale residuo. In particolare, l’obbligo di accantonamento varia in base ai tempi di ritardo dei pagamenti:

5% sugli stanziamenti relativi alla spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di ritardi superiori ai 60 giorni;

3%, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;

2%, per ritardi tra 11 e 30 giorni;

1%, per ritardi tra 1 e 10 giorni.

Il Comune di Manfredonia ha dovuto effettuare accantonamenti negli anni precedenti, in quanto non aveva rispettato gli obiettivi di riduzione del debito commerciale. Nel 2021, ad esempio, è stato accantonato un importo di € 278.569,35, seguito da € 146.697,18 nel 2022, € 522.397,69 nel 2023 e, infine, € 644.305,82 nel 2024. Complessivamente, l’importo accantonato ammonta a € 1.591.969,87.

I progressi e i risultati del 2024

Nonostante le difficoltà riscontrate nei periodi precedenti, il Comune ha intrapreso nel corso del 2024 una serie di misure correttive, accompagnate da direttive organizzative precise, che hanno portato a un miglioramento significativo dei propri indicatori di gestione del debito commerciale. I dati relativi all’esercizio 2024, infatti, mostrano un progresso importante:

Riduzione del debito commerciale residuo: -59,90%;

Indicatore di tempestività dei pagamenti: 50,34 giorni;

Indicatore di ritardo annuale nei pagamenti: -4,68 giorni.

Questi risultati hanno avuto un impatto decisivo, tanto che il Comune non è più obbligato a effettuare ulteriori accantonamenti per l’esercizio 2025, in quanto il debito residuo si è ridotto considerevolmente, e l’indicatore di ritardo nei pagamenti è addirittura negativo. Di conseguenza, l’ente ha potuto ampliare la propria capacità di spesa per i servizi, con un importo di € 675.010,48, che è stato sbloccato grazie ai miglioramenti nella gestione del debito commerciale.

L’importanza dell’atto

Con questa delibera, la Giunta Comunale ha preso atto della positiva evoluzione della situazione economica e finanziaria del Comune, che ora può beneficiare di una maggiore libertà di spesa a favore dei propri servizi pubblici. La decisione di non procedere con l’accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali rappresenta un segno tangibile dell’efficacia delle politiche di razionalizzazione e di controllo della spesa attuate dall’Amministrazione Comunale.

L’accantonamento obbligatorio al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali ha natura sanzionatoria, limitando la capacità di spesa degli Enti che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legge. Il fatto che il Comune di Manfredonia sia riuscito a evitare questo accantonamento per l’esercizio 2025 segna un importante passo verso una gestione più sana e trasparente delle risorse pubbliche.