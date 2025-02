"Finalmente Carnevale" alla 7ª puntata: dietro le quinte dei carri allegorici di Manfredonia

Continua con grande successo la trasmissione Finalmente Carnevale a Manfredonia, che nella 7ª puntata vi porterà a scoprire dei particolari e delle curiosità sui carri allegorici. Quest’anno, dopo una pausa forzata, ritornano infatti i pilastri del Carnevale sipontino: gli amati carri allegorici. Per il 71° Carnevale di Manfredonia, due sfarzosi carri sfileranno per le strade cittadine, accompagnati da oltre 3000 bambini e ragazzi in maschera. All’interno dei capannoni dove vengono realizzati i carri, si respira un’atmosfera di creatività, ingegno e arte. I due maestri della cartapesta, Mariagrazia Muscatiello dell’associazione “Non solo Arte” e Lello Leone dell’Aps “365° la carovana dei sogni”, stanno creando veri capolavori che lasceranno tutti a bocca aperta.

“Il nostro carro allegorico è dedicato alla satira politica con al centro la nostra premier Giorgia Meloni nel paese delle Meraviglie – spiega durante la trasmissione Mariagrazia Muscatiello, l’unica maestra della cartapesta sipontina” – Abbiamo ancora tanto lavoro da fare perché il Carnevale quest’anno è stato anticipato di una settimana, cogliendoci un po’ di sorpresa, ma invitiamo tutti a Manfredonia per respirare l’aria di allegria e di spensieratezza tipica di questi giorni e per ammirare la nostra opera”. Purtroppo, nonostante l’appello lanciato da Mariagrazia, nei giorni scorsi, sulla necessità di manodopera, nessuno ha raccolto il suo invito. “Siamo in pochi e il lavoro da fare è ancora tanto, ormai passiamo le nottate qui per poter permettere al carro di poter sfilare. Poi quest’anno anche le donne che da sempre hanno collaborato nel nostro gruppo, per esigenze famigliari non sono potute venire e manca proprio un rinnovo generazionale” aggiunge Mariagrazia.

Mentre il primo carro si concentra sulla satira politica nazionale, il secondo ci trasporta nel cartone animato “Ratatouille”. Il topo chef, però, non cucinerà cibi provenzali ma bensì pietanze della tradizione culinaria sipontina, dalle farrate alle cartellate, dalla ciambotta alle orecchiette e cime di rapa. “L’idea di portare in scena il mitico cartone animato “Ratatouille” è stata mia, poi ben accolta dal resto del gruppo. Però il nostro topino chef preparerà tanti piatti tipici della nostra tradizione culinaria” racconta con entusiasmo Lello Leone. L’artista Lello Leone ci illustra, anche, come si realizza un carro di cartapesta, dal telaio con tondino di ferro sagomato e piegato fino alla pittura finale. Insomma che dire…carri, colori, maschere e sorrisi sono da sempre gli ingredienti del Carnevale sipontino e attraverso le nostre trasmissioni cerchiamo di trasmettervi tutto l’entusiasmo e la magia che su respira in questi giorni in città.

Il 71° Carnevale di Manfredonia promette di essere un’esplosione di colori, creatività e divertimento e Stato Quotidiano.it con le sue dirette e le sue interviste sarà sempre presente per raccontarvi ogni particolare di questa magica e fantastica festa.