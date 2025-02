Victor De Lucia, portiere del Foggia, ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa, affrontando diversi temi legati alla stagione in corso. “Le vicende di questi giorni non ci appartengono. Ci sono persone incaricate di occuparsene, mentre noi dobbiamo concentrarci esclusivamente sul nostro percorso”, ha dichiarato De Lucia, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra la squadra e gli eventi esterni.

Sul proprio rendimento personale, il portiere ha dichiarato: “Non posso dare un voto alla mia stagione, le somme si tireranno alla fine. Sono felice di essere tornato a difendere i pali del Foggia e devo essere sempre pronto a dimostrare il mio valore. Ringrazio lo staff che mi ha sempre tenuto in considerazione, anche quando non ero tra i titolari”. Inoltre, ha lodato il gruppo di lavoro, definendo la squadra come una grande fortuna: “Quest’anno siamo stati fortunati ad avere un gruppo così”, ha aggiunto.

Parlando della sua famiglia, De Lucia ha evidenziato come essa rappresenti una risorsa fondamentale per lui, sempre pronta a sostenerlo: “Loro vengono prima di tutto e mi sono sempre vicini“. Ha inoltre riconosciuto come la sua esperienza nei mesi in cui ha giocato meno gli abbia permesso di maturare una maggiore lucidità: “Ho lavorato come un vero professionista”, ha affermato.

Riguardo al mister Botticella, De Lucia ha voluto esprimere il suo apprezzamento, definendolo uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto: “È sempre preparato e ci aiuta molto”, ha concluso.

Il futuro del campionato e gli obiettivi del Foggia

De Lucia ha parlato anche delle prossime sfide, sottolineando come l’obiettivo sia quello di ottenere il massimo dei punti possibile. “Ora siamo a 35 punti, a 3 dai playoff e a 6 dai playout. La partita con il Potenza potrebbe darci una spinta importante per le prossime gare”, ha spiegato. Il portiere ha poi messo in evidenza l’importanza di rimanere equilibrati e fiduciosi: “Mancano 11 partite e dobbiamo dare il massimo, come ci chiede il mister. Solo alla fine tireremo le somme”.

Sul mercato di gennaio, De Lucia ha confermato la sua posizione: “Sono sempre stato contrario agli spostamenti di gennaio, è un periodo particolare. Il mio pensiero non è mai stato quello di andare via”. Infine, ha concluso: “Il girone di ritorno è un campionato a sé, le prossime quattro partite saranno decisive”.

