Fornitura di lavoro temporaneo alle imprese portuali di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta

Martedì 25 febbraio, alle ore 11:00, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), situata in piazza C. Colombo 1 a Bari, si terrà una cerimonia ufficiale di consegna delle autorizzazioni per la fornitura di lavoro temporaneo a favore delle imprese portuali. L’evento vedrà la partecipazione del commissario straordinario dell’AdSPMAM, Ammiraglio Vincenzo Leone, del segretario generale Tito Vespasiani e dei Direttori di Dipartimento Esercizio Porti del Sistema.

Questa iniziativa segna la conclusione di una gara europea, con la quale è stata individuata la gestione della fornitura di lavoro temporaneo per le imprese che operano nei porti dell’intero Sistema portuale. Le autorizzazioni saranno sottoscritte per quattro compagnie, selezionate in base a quanto previsto dall’articolo 17 della Legge 84/1994, e riguarderanno i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia e Barletta. L’operazione coinvolgerà un totale di sessanta lavoratori, che contribuiranno al regolare funzionamento delle attività portuali.

Si tratta di una novità importante per il Sistema portuale italiano, in quanto è la prima volta che viene emessa un’autorizzazione di questo tipo a livello nazionale. La fornitura di lavoro temporaneo nelle aree portuali ha lo scopo di garantire una maggiore efficienza e flessibilità operativa, rispondendo alle esigenze delle imprese che operano nei porti del sud Italia.